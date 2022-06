“Católica es así”: el comentario de Johnny Herrera que generó tenso cruce con Manuel de Tezanos en TST

Un cruce entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos se produjo ayer miércoles en el último capítulo de Todos Somos Técnicos, el programa de TNT Sports.

Esto luego de analizar la crítica de Aníbal Mosa al presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing, en donde el periodista comparó dicha situación con lo que ocurre en Universidad Católica.

“Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (haciendo un gesto de pequeño con su mano), al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen”, afirmó al respecto el exarquero.

“No estoy de acuerdo que sea así al lado de Colo Colo y la U. Es que no estoy de acuerdo Johnny, no estoy de acuerdo. No es la cantidad de hinchas que tienen”, respondió de inmediato De Tezanos.

“Todos los clubes, independiente de su grandeza y popularidad, merecen el mismo número de respeto”, afirmó el periodista.

Tras esto, De Tezanos señaló que “no es así (pequeño) al lado de Colo Colo y la U. Colo Colo es lejos el más grande de Chile si estamos hablando de eso y la U queda, ¿en dónde detrás de eso?”.

“Nadie le ha faltado el respeto. Estoy diciendo que son equipos distintos en cuanto a tratos”, concluyó Herrera.

