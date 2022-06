Todo lo que se sabe sobre la denuncia de violación en contra Vince McMahon

Hace algunos días, Vince McMahon decidió hacerse a un lado de sus cargos como presidente y director ejecutivo de WWE, luego de ser acusado de abuso sexual, así como de desvío de dinero.

Y es que, una investigación del Wall Street Journal aseveró que el mandamás de la compañía pagó tres millones de dólares a una exempleada de la compañía por su silencio.

El medio detalla que Vince dio esta cantidad para evitar que la chica revelara la relación amorosa que sostuvo con ella, evitando así un escándalo de infidelidad.

Sin embargo, ese señalamiento no es todo, pues se revivió la acusación que hizo Rita Chatterton, la primera réferi de WWE.

La arbitra señaló que McMahon abusó sexualmente de ella en 1986, cuando viajó al Mid-Hudson Civic Center de Poughkeepsie, en donde la empresa de lucha libre grababa sus eventos para televisión.

Vince la citó en su limusina para llegar a un acuerdo, con la intención de que Rita permaneciera en la compañía.

“Empezó a hablarme de un contrato de medio millón de dólares al año. Lo siguiente que sé es que Vince McMahon se estaba bajando los pantalones. Vince continuó y me dijo: ’Si quieres un contrato de medio millón de dólares, vas a tener que satisfacerme, y así es como tienen que ir las cosas’.

“Fui obligada a practicar sexo oral a Vince McMahon. Cuando no pude satisfacer sus deseos, se enfadó mucho, empezó a arrancarme los vaqueros, me puso encima de él y me volvió a decir que, si quería un contrato de medio millón de dólares al año, tenía que satisfacerle. Si no lo hacía, me echaba a la calle y se acababa todo”.

— Rita Chatterton, primera réferi de WWE