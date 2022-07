El palo del “Mago” Valdivia a Sampaoli: “Se le cayó el cassette con algunas cosas”

Jorge Valdivia brindó una extensa entrevista en la edición de este viernes de “Los Tenores” de Radio ADN, en la que habló de distintos asuntos. Entre ellos, comentó cómo fue su relación con Jorge Sampaoli mientras el casildense estaba al mando de la Roja.

“Mi relación con él siempre fue buena, fue uno de los entrenadores que me trajo de vuelta a la Selección, pero hay algo que a mí no me gustó, que fue cuando él salió que juntó a un grupo de periodistas y los llevó a Pinto Durán, y un poco se le cayó el cassette con algunas cosas. Se fue de boca y eso es algo que no me gustó”, expresó el “Mago” sobre el DT que hoy fue noticia al dejar su cargo en el Olympique de Marsella.

Cabe recordar que durante sus últimas semanas como DT de la Roja -cuando estaba presionando por salir-, Sampaoli sostuvo reuniones privadas en Pinto Durán con periodistas que él mismo se encargó de invitar, para dar su postura sobre lo que estaba ocurriendo. En ese contexto, el casildense reprochó ciertas actitudes de los jugadores más experimentados.

Por ello la crítica de Valdivia, quien también aprovechó de repasar a los periodistas. “En su minuto fue muy criticado por las declaraciones que hizo, de que se sentía rehén. Entonces, para mí es contradictorio ir a una reunión donde hay una persona que dice ser rehén y creerle todo lo que había dicho en relación a los jugadores”, lanzó el exseleccionado, quien además aclaró que nunca más volvió a hablar con Sampaoli.

“Nuevamente se sintió rehén”

En ese contexto, a Jorge Valdivia se le consultó si es que se sorprendió cuando Sampaoli dio el gran salto de su carrera y se hizo cargo de la selección de Argentina.

“Yo creo que por capacidades sí tenía el derecho a ser el entrenador de la selección de Argentina, porque fue un entrenador exitoso acá en Chile, tanto en la U como en la Selección, después se fue al Sevilla y lo hizo muy bien, pero ahí nuevamente se sintió rehén y terminó saliendo como un poco salió de acá de la Selección”, partió respondiendo.

“Después, en lo que pasó en la selección de Argentina, uno se entera de cosas, por ahí va compartiendo camarín con algunos compañeros que estuvieron en la selección y te van contando cosas. Yo creo que no tuvo buen manejo grupal, porque era una selección más pesada que la nuestra, creo yo. Pero no me sorprendió que fuera entrendor de Argentina, porque méritos tenía”, complementó.