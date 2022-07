Jorge Valdivia oficializa su retiro como futbolista y avisa que quiere una oportunidad como DT

Jorge Valdivia oficializó este viernes el fin de su exitosa carrera como futbolista profesional y avisó que, en el mediano plazo, le gustaría recibir una oportunidad para ser director técnico de un equipo de Primera División.

“Fue suficiente lo que hice en cancha, desde hace un tiempo tengo decidido ya el dejar de jugar. Lo había conversado con los más cercanos, son muchos años de sacrificio y es un momento que me ha servido para no extrañarlo tanto al fútbol. He hecho otro tipo de actividades y estoy joven para hacer otro tipo de cosas”, declaró el “Mago” en conversación con Radio ADN.

En cuanto a lo que se viene para su vida, el campeón de América con la Roja en 2015 comentó que “me gusta estar ligado a lo futbolístico y a las comunicaciones. Me sentí cómodo trabajando en TV. Estoy preparado para volver a hacerlo, pero no quiero dejar de lado los estudios para ser entrenador. Eso ya es más a largo plazo”.

Justamente sobre el emprender una carrera como DT, Valdivia puso un par de ejemplos de Argentina para exigir oportunidades a nuevos entrenadores nacionales, sin la necesidad de hacer el “camino largo”.

“Fernando Gago o Carlos Tevez no hicieron carrera previa y están en Primera División. En cambio, acá en Chile el proceso es más largo, como le pasó a Luis Mena o Héctor Tapia, que arrancaron desde las divisiones menores, eso parece ser una obligación. ¿Por qué no dar ya el salto a un equipo de Primera División? Pareciera estar prohibido”, estableció.

“Me gustaría dar ese salto, tomar un equipo de Primera División. Quizá primero capacitarme afuera, charlar con entrenadores que tuve afuera. Quizá tomaría más de dos o tres años. Hay mucho entrenador extranjero y hay que darle vuelta a esa ventana. No está mal, pero llega cada DT chanta a dirigir a Chile. Si la vamos a cagar con uno de afuera, mejor cagarla con uno de adentro”, complementó.

El dardo a La Calera

Continuando con su argumento, el exseleccionado recordó cuando tuvo como DT al argentino Luca Marcogiuseppe en Unión La Calera, quien llegó al club “cementero” desde la quinta categoría del fútbol argentino, justo en una temporada marcada por la inédita participación en Copa Libertadores por parte de los rojos.

“Allí llegó un entrenador desconocido, era una pena. Ese equipo compitió afuera por la calidad de sus jugadores. Mira en cambio al DT de Ñublense (Jaime García), peleando arriba por el torneo”, manifestó el ya retirado futbolista.