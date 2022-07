Galíndez se exhibe firmando contrato con el Aucas y se llena de duros comentarios de hinchas de la U

Este lunes el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez firmó su contrato con el Aucas, tras su controvertida salida de Universidad de Chile.

A través de su cuenta en Instagram, el portero de 35 años exhibió este momento y en los comentarios correspondientes, hinchas de la U le dejaron duros mensajes.

“Abandonaste”, “desertor”, “arquero de equipo chico” o “te pesó la camiseta”, fueron algunos conceptos que se repitieron entre quienes comentaron la publicacion de Galíndez.

Un hincha azul fue más allá y si bien le dejó un recado al propio Galíndez, apuntó a su representante, el empresario Rodrigo Abadie, por su controvertida salida de la U.

“En cancha un crack Galíndez, pero fuera de ella tu representante manejó muy mal todo, te deseo lo mejor siempre. Pero esto es una lección para hacer las cosas de frente y mejor manera la próxima vez”, escribió el fanático.

Cabe recordar que Abadie aseguró públicamente que Galíndez y su familia recibieron amenazas en nuestro país y que por ello se estaba buscando su salida del club.

Sin embargo el propio Galíndez, a través de una publicación que hizo en Instagram para despedirse de la U, aclaró lo siguiente: “no recibí amenazas, ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general. Por otro parte, debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club”.