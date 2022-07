Con respeto: Jorge Valdivia asegura que es el mejor “10″ en la historia del fútbol chileno

Tras anunciar pública y oficialmente su retiro del fútbol el viernes de la semana pasada, Jorge Valdivia brindó una entrevista en ESPN -la que durante algunos meses fue su casa televisiva-, en la que habló de varios temas e incluso se la jugó al decir que es el mejor “10″ en la historia del fútbol chileno.

“Llegó el momento de parar, definitivamente. Fue una decisión bien pensada, hablada con la familia, amigos, y es una pena, porque justo en el momento en que los hijos entienden lo que es el jugador de fútbol, tengo que dejarlo”, expresó el “Mago” sobre su retiro.

“Venía tropezando mucho, acarreando momentos no buenos, y lo peor de todo es que había dedicado tiempo para ser disciplinado y entrenar, pero me dolió aceptarlo, porque uno espera una recompensa y no se estaba dando”, agregó.

Al ser consultado por Rafael Olarra sobre si es el mejor 10 de la historia del fútbol chileno, el campeón de América con la Roja en 2015 respondió lo siguiente: “Sin querer faltarle el respeto a nadie, soy el mejor. Desde mi gusto futbolístico (ríe). Para atrás, ninguno de los que jugaba en mi posición fue campeón de algo, yo sí. Y, como lo dije, por un gusto futbolístico. Aunque está el ‘Coto’ Sierra, que me encantaba en Colo Colo, me gustaba mucho, también Fabián Estay, jugadores de una técnica distinguida, diferente”.

El recambio, Sampaoli y la despedida

En otra arista, Jorge Valdivia se refirió al proceso de recambio que enfrenta actualmente la Roja, recién iniciada la era Eduardo Berizzo. “Creo que tiene que ser un proceso gradual, como con el ‘Matador’ Salas en la época de Bielsa. Es un camino en el que se tienen que ir dando las situaciones, es difícil dejar en la banca a un Bravo, Vidal, Alexis o Gary activo. Los más jóvenes tienen que competir y ganarse el lugar, Es un camino largo (hacia el Mundial de 2026) y algunos se van a ir quedando en el camino, pero hay jugadores experimentados que son importantes para el camarín”, estableció.

Por otro lado, el “Mago” recordó el título de la Copa América 2015 y elogió al DT Jorge Sampaoli. “Fue el artífice, la cabeza del grupo de todos nosotros que estábamos ansiosos (...) Creo que fue importante el manejo cuando pasó lo de Arturo, el accidente, bancó la permanencia de Arturo, todos saben la importancia de lo que significaba Vidal. Sampaoli lo bancó, lo protegió, nosotros también y a partir de ese momento hay un antes y un después, y creo que el después fue maravilloso porque lo vimos más comprometido, con más ganas de ganar esto y coincidió lo individual sumado a lo colectivo”, sostuvo.

Por último, el ahora exfutbolista entregó algunas luces de lo que será su despedida. “En diciembre va a haber novedades en Brasil, se viene un partido muy lindo... Estoy muy orgulloso y feliz del reconocimiento, que a fin de cuentas es lo que queda después de jugar”, dijo.