Rodrigo Barrera: “A algunas personas les molesta que yo sea el goleador histórico de la UC”

Rodrigo Barrera es el goleador histórico de Universidad Católica. Sí, aunque no lo crea, es el máximo artillero en los 85 años de vida del club, con 118 tantos.

Muchos, entre ellos varios “futboleros”, no lo saben. El mismo “Chamuca” reconoce que cercanos suyos se sorprenden al conocer el dato.

Sin embargo, después de mucho tiempo, ese récord parece estar en peligro. Si bien aún está muy lejos, Fernando Zampedri lleva 72 goles en dos temporadas y media, y su promedio amenaza.

Con contrato hasta fines del 2023, el “Toro”, bigoleador del Campeonato Nacional, ya encabeza la tabla de anotadores del actual torneo, con 12 dianas. El retirado delantero lo llena de loas.

¿Qué te parece Zampedri como delantero?

— Es un delantero excelente, me gusta mucho su forma de defender el balón, de aguantarlo, de cabecear, de desmarcarse y de definir. Capaz que no es tan habilidoso, pero es muy completo.

Siempre está bien ubicado…

— Así son los goleadores. Cuando están en racha, como él anda hoy, le pegan hasta con el codo y la pelota entra.

Tuviste la oportunidad de jugar con uno similar, el “Beto” Acosta. ¿En qué se parecen?

— En que se desmarcan y cabecean muy bien, y son buenos para defender el balón. Son como un descanso cuando estás muy apretado en el fondo y le pegas hacia adelante sin mirar, porque te la van a aguantar y te van a dar un respiro. Tanto el “Beto” como Zampedri son así.

Y el hecho de que pelean todas las pelotas genera una identificación con la hinchada…

— Sí, porque al final demuestran que son los primeros que están defendiendo, creándole el “pare” al equipo contrario. El “Beto” recibía todas las pelotas, aguantaba todos los balones y chocaba con todo el mundo, igual que Zampedri, por eso la cantidad de tarjetas que tiene.

¿Te da vueltas en la cabeza ser el goleador histórico de un equipo o para ti es un dato más?

— Es un dato más, más que nada de que hiciste bien tu pega, que a fin de cuentas es lo que vale.

¿Te pasa seguido que te dicen con sorpresa que eres el goleador histórico de la Católica?

— Sí, harto, hasta mis compañeros de equipo, con los que jugaba cuando era chico. En los chats que tenemos con gente de la Católica me lo recuerdan. En Chile como que no somos tan “futbolizados” en este tema, los argentinos llevan al callo los goleadores. Acá la gente no es tan fanática de las estadísticas.

Por haber jugado en la “U”, ¿crees que al hincha de la Católica le choca que tú seas el goleador histórico?

— A algunas personas les molesta, pero tienen que entender que yo no me fui de la Católica porque quería irme, sino porque vencí contrato y me echaron. ¿Qué debía hacer, no jugar más y quedarme de brazos cruzados? Justo llegaron Colo Colo y la “U”, y como tenía más amigos en la Selección, me quedé ahí. Después me hice fanático por la hinchada y por el trato que me dieron, porque yo venía del equipo contrario, y más encima con la cantidad de goles que había hecho, pero me abrieron las puertas.

¿Te gustaría que te pasara Zampedri?

— Es que si lo logra, bien por él, porque significa que ha hecho bien la pega y que es un gran goleador.