Canal 13 se la jugó y apuesta por comentarista femenina para relatar la Copa América

Este viernes a las 16:50 se dará inicio a la IX edición de la Copa América Femenina con un partido entre Bolivia y Ecuador. El torneo otorgará tres cupos directos y dos repechajes para la Copa Mundial Femenina de 2023, dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros tres para los Panamericanos de 2023.

Acorde a la gran oportunidad de “La Roja” capitaneada por Christiane Endler, Canal 13 transmitirá el certamen apostando por una comentarista mujer. Se trata de Magdalena López, destacada periodista deportiva que compondrá el equipo que relatará y comentará cada partido con Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello.

Magdalena, oriunda de Calama, partió en Radio Valparaíso y lleva 10 años trabajando en periodismo deportivo, tanto en radio como en la web. En 2018 incursionó por primera vez en la TV comentando un partido del torneo femenino, y desde entonces se le han ido abriendo puertas.

“Comentar fútbol en televisión lo encontré un poco más sencillo que en la radio, porque tienes mucho apoyo, te están hablando siempre, diciéndote lo que te pueden preguntar. En cambio en radio hay que rellenar mucho porque no tienes el apoyo visual”, dice sobre esa primera experiencia.

Por eso, considera el poder comentar los partidos de la selección chilena como un gran hito en su carrera. “Esta oportunidad me llegó en un momento muy complejo, cuando recientemente había fallecido mi tata y tuve que ir a Calama, pero me tuvieron mucha paciencia en el equipo. De todas formas me pone un poquito nerviosa este desafío, porque yo normalmente lo que hago es cancha, pero yo quería mucho esto y he luchado mucho por lograrlo”, comenta. Sobre lo mismo, añade que tener que compartir espacio con dos periodistas tan destacados como Valenzuela y Guarello no le da miedo, aunque sí respeto.

“No me ha tocado trabajar con Nacho, pero creo que es todo un referente en el relato. Con Guarello tuve la oportunidad de trabajar en un podcast y creo que es uno de los más destacados periodistas deportivos de los últimos 10 años por lo menos. Por eso estar de igual a igual con estos dos hombres que tienen tanta experiencia es un desafío que no me da miedo, pero sí me da un cosquilleo en la guata. Recuerdo que una vez Ivo Basay me dijo que el día en que él no sintiera las ganas de ir a entrenar se iba a retirar, y así lo hizo. Por eso, cuando yo sintiera que me da lata levantarme a ir a trabajar era momento de cambiar de pega. Llevo 10 años en esto y sigo sintiendo las mismas ganas del primer día”, señala.

El fútbol femenino en la TV

Magdalena agregó que es muy importante que el fútbol femenino tenga presencia en TV abierta para validarlo como un evento masivo, tanto como lo es el fútbol masculino.

“Me parece muy bueno que Canal 13 se la juegue por transmitir los partidos. Y no podría esperar menos, porque si uno se compromete con este tipo de cosas, con La Selección, hay que hacerlas todas. Además sirve para acercar el fútbol femenino y abrirlo a todos los que nos gusta el fútbol, porque el fútbol femenino no es sólo de mujeres, sino de todo el mundo, tal como el fútbol masculino. De hecho, no sé si hay alguna mujer a la que le haya tocado comentar un partido de la selección masculina, pero sería buenísimo si así ocurriera”, opina.

Cabe recordar que la primera aparición de Magdalena en la transmisión será para la inauguración de la Copa, este viernes a las 16:50 horas, cuando se enfrenten Bolivia y Ecuador. Posteriormente, Canal 13 transmitirá los cuatro encuentros de la Selección Chilena, contra Paraguay el lunes 11 (16:50 horas), contra Ecuador el jueves 14 (19:50 horas), contra Bolivia el domingo 17 (16:50 horas) y contra Colombia el miércoles 20 (19:50 horas).