Galíndez ahora dice que sí recibió amenazas en Chile: “La hinchada de la U nunca me hizo nada, pero sí tuve episodios con hinchas de otros equipos”

El arquero ecuatoriano Hernán Galíndez volvió a referirse a su convulsionada salida de Universidad de Chile y, en esta ocasión, sostuvo que sí recibió amenazas, aunque aclaró que no fueron de parte de fanáticos de la U.

“La hinchada de la U de Chile nunca me hizo nada, pero sí tuve episodios con hinchas de otros equipos cuando se hablaba del tema de Byron Castillo”, declaró el arquero de 35 años, durante su presentación como refuerzo del Aucas.

Tras ello, reveló que una desagradable situación que sufrió su hijo en un centro comercial lo llevó a tomar la decisión de regresar a Ecuador.

“En un mall, una persona hizo llorar a mi hijo con sus comentarios y eso cambió todo: tenía que volver a Ecuador”, contó.

En la misma línea, el portero nacido en Argentina comentó que “tuve algunas amenazas y unos mensajes que recibió mi mujer que nos tenían muy incómodos. Decidí volver a Ecuador y mientras estaba negociando con Aucas, entrené aparte del grupo de jugadores de la U de Chile”.

“No recibí amenazas ni me sentí en peligro”

Cabe recordar que tras confirmarse su salida de Universidad de Chile, Hernán Galíndez se pronunció a través de una publicación en su cuenta en Instagram, donde se refirió al asunto de las amenazas.

“Debo aclarar que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general”, escribió.

“Por otro parte, debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club”, añadió.

Es preciso consignar que fue el representante de Galíndez, Rodrigo Abadie, quien públicamente declaró que el seleccionado ecuatoriano y su familia recibieron amenazas en Chile.

“Él y su familia han recibido amenazas reales, han amenazado a su familia, inclusive con el colegio de sus hijos”, estableció Abadie, en una nota con La Tercera.