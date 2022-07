Garin no pudo ante un implacable Kyrgios y puso fin a su gran sueño en Wimbledon

Se acabó el sueño de Cristian Garin (43° del ranking ATP) en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que tras alcanzar de manera épica sus primeros cuartos de final de un major, el “Tanque” no pudo meterse en una inédita semifinal ni ser el primero chileno en hacerlo en La Catedral, despidiéndose en ronda de ocho mejores.

“Gago” cayó este miércoles frente al controvertido australiano Nick Kyrgios (40°) por parciales de 6-4, 6-3 y 7-6 (5), en dos horas y 11 minutos de un partido, donde el nacido en Arica no aprovechó la ventaja que tuvo en el primer set ni las oportunidades que se le presentaron ante un jugador que fue de menos a más con su servicio.

El partido comenzó muy bien para el criollo. Entró muy tranquilo y quebró de entrada en el primer juego tras notables devoluciones ante un rival desconectado, luego mantuvo su saque para colocarse 2-0 y llegó a ganar los nueve primeros puntos del cotejo, hasta que el oceánico metió dos aces y después ganó su servicio. Sin embargo, el nacional bajó su nivel (y su oponente subió considerablemente, sobre todo el saque) y entregó su envío en el sexto game. Después desaprovechó puntos de break en el noveno y volvió a ceder su saque en el décimo para darle el set al oriundo de Canberra.

El segundo episodio fue siempre complicado para un nortino que se mostró bastante errático. No logró concretar bolas de quiebre en el quinto y séptimo juego y sufrió una ruptura en el cuarto juego, la cual le bastó al oceánico para desnivelar y quedar dos parciales arriba, poniéndole así la tarea muy cuesta arriba al pupilo de Pepe Vendrell.

En el tercer capítulo, las acciones estuvieron muy parejas. Eso sí, el número uno de Chile otra vez no pudo aprovechar tres puntos de quiebre en el sexto juego y ambos no soltaron sus envíos, por lo que todo se tuvo que definir en un tie-break. En el desempate, el chileno se repuso a un 3-1 adverso y llegó a estar 5-3 arriba y con dos saques, pero de nuevo no aprovechó y terminó sucumbiendo por 7-5 tras lanzar un revés ancho.

De esta manera, Garin no pudo alcanzar su primera semifinal de Grand Slam ni ser el primer chileno en ronda de cuatro mejores en Wimbledon. Además, a pesar de su histórica actuación en La Catedral, bajará cerca del puesto 56, debido a que perderá los 180 puntos de los octavos de final de 2021, tras la decisión de la ATP de no entregar unidades por el veto del torneo a jugadores rusos y bielorrusos por la guerra entre Rusia y Ucrania.