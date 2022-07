La Garra Blanca carga contra el plantel de Colo Colo: “Juegan por plata, pocos son los que tienen amor al club”

La eliminación de Colo Colo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras ser goleado por 4-1 ante Internacional de Porto Alegre en Brasil, caló hondo en el pueblo albo, pues el “Cacique” había ganado 2-0 en la ida y en la revancha hasta estuvo en ventaja de 1-0, pero no pudo sostenerla.

En ese contexto, la Garra Blanca realizó una polémica publicación y se lanzó contra algunos futbolistas. “Juegan por plata, pocos son los que tienen amor al club, la mayoría tiene amor al dinero y sus buenos tratos, lo adoran”, tiró la “GB” en su cuenta en Instagram.

Colo Colo perdió por 4-1 ante Inter (AgenciaUNO)

“Acá están las vacas del club, no dan leche pero sí cobran y reclaman, más encima se creen tan finos que no respetan la gente: ¿Ayer estaban cansados? No aguantaremos más esas faltas de respeto, a esta hinchada, a los que viajan miles de kilómetros para alentarlos, se les saluda. No aceptaremos otro desaire”, añadió.

Por último, la barra manifestó que “esto es un rotundo fracaso. Señores jugadores, buitres de Blanco y Negro: ganar en el sur para Colo Colo es parte de la historia. Ustedes, simplemente, no dieron el ancho”.