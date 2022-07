“Hay un dejo de la injusticia total”: Marcelo Gallardo no se guardó nada al criticar a Roberto Tobar

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, manifestó duras críticas contra el árbitro chileno Roberto Tobar, a raíz de un polémico cobro que marcó la serie entre la “Banda Sangre” y Vélez Sarsfield, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En una controvertida decisión, y tras revisar por varios minutos las imágenes de apoyo, Tobar determinó anular un gol de Matías Suárez a favor de River, en el duelo que terminó igualado sin goles ayer miércoles en el Monumental de Núñez, lo que sentenció el triunfo 1-0 de Vélez en el global.

“Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca. O buscar por buscar. Hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro”, declaró el “Muñeco” en conferencia de prensa.

🧐 El instante de la jugada con Matías Suárez en River vs Vélez.



“Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. Pero bueno. La injusticia es la que en este momento nos acompaña”, agregó.

Del mismo modo, Gallardo expresó que “mas allá de la injusticia, la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico, pero en estas instancias de copa pasan estas cosas puntuales. Hoy nos pusimos a tiro con el resultado, pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearlo hasta el final. Y después el poco criterio que hay, con tanto corte del juego. Esto termina engañando el espíritu del fútbol”.

“El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego, de que el juego fluya. Y si pasan seis o siete minutos y no resuelven situaciones, que después puedan recuperar ese tiempo. Hoy es la bronca y la injusticia. Hoy hay que masticar la bronca y seguir”, complementó.