Goldberg sin filtro: “No tengo ninguna duda que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones de la U”

Rodrigo Goldberg, exfutbolista y quien fuera gerente deportivo de Universidad de Chile desde abril de 2019 hasta comienzos de 2021, lanzó que el empresario Victoriano Cerda, controlador de Huachipato, adquirió acciones de Azul Azul, cuando Carlos Heller dejó la concesionaria.

A raíz del posible fichaje del arquero Martín Parra en la U, quien pertenece a Huachipato y es representado por Fernando Felicevich, el “Polaco” hizo fuertes descargos, desde su tribuna de comentarista de “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa.

“Aquí me hago responsable de mis palabras. Yo no tengo ninguna prueba, cero y no las voy a tener nunca, porque es imposible conseguirlas, pero no tengo ninguna duda que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones de la U. Ninguna duda, ninguna. Lamentablemente no tengo pruebas”, tiró de entrada.

En cuanto a la influencia que ostentan Cerda y Feliceivhc hace algunas temporadas en la U, Goldberg contó como fue su experiencia cuando tomó la gerencia deportiva del elenco azul, en dupla con Sergio Vargas.

“Les voy a hacer un resumen muy ejecutivo: Nosotros llegamos el 2019 con un presupuesto bajísimo. Nos redujeron un 20% el primer año y lo mismo el segundo. Por supuesto que nos equivocamos, lo reconozco, nos equivocamos en muchos nombres, pero no fichamos ni jugadores de Huachipato ni del corral de Felicevich. Nosotros salimos el año 2021, a comienzos de año, y vuelven a aparecer todos los jugadores de Felicevich y Huachipato. O sea, si a nadie le parece raro y que justo, por esas casualidades, había un nexo entremedio que se llama Cristián Aubert... Quizás yo soy demasiado inocente, o al contrario, soy muy mal pensado”, sostuvo.

“Vuelven los precios caros, las comisiones altas, vuelve todo eso, lo mismo que en un minuto hundió financieramente a la U. Y justo vuelve cuando salimos nosotros”, agregó.

Cerda sí, Felicevich no

Para reforzar su punto, Rodrigo Goldberg contó lo siguiente: “Recuerdo que yo llegué un día jueves y el viernes lo primero que pedí a contabilidad fueron los informes de los dos últimos años de los pagos a representantes. Me desmayé y desperté el lunes. Entonces yo digo, ¿será tanta la coincidencia? ¿Les parece normal que, en su minuto, se haya traído a un jugador como Soteldo por un millón de dólares préstamo, sin opción de compra? ¿A nadie le pareció extraño?”.

“¿No parece parece raro un millón de dólares por el 50% del pase de Jimmy Martinez?”, complementó.

Fernando Felicevich (Photosport)

En la misma línea, el exdelantero manifestó que “yo no creo que Felicevich esté metido en la compra de la U, para nada. El negocio de él es otro, es representar jugadores. Él no necesita meterse en ese cacho, porque donde le ha ido bien, y lo ha hecho bien, es representando jugadores. Pero Victoriano Cerda está metido ahí, no tengo ninguna prueba, pero ninguna duda tampoco”.

Por último, el también rostro de TNT Sports explicó los motivos por los que no puede comprobar lo de Cerda en Azul Azul. “No lo vas a poder saber, porque el que aparece en la contabilidad es Sartor y las platas de Sartor son inversiones que pueden venir de Tombuctú o Islas Faroe. No lo vas a saber nunca. Pruebas nunca voy a tener, pero no me cabe la menor duda de que está”, aseveró.