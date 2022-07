“La expectación por la llegada de Vidal al Flamengo es muy alta, su currículum habla por sí solo”

Matheus Dantas cubre diariamente para Lance! los pormenores del Flamengo, club al que llega Arturo Vidal. En esa condición, el reportero comparte con Publimetro Chile las sensaciones que existen en Brasil respecto al arribo del “Rey”, una nueva estrella que aterriza en el fútbol de ese país:

“La expectación por la llegada de Vidal al Flamengo es muy alta. El currículum del centrocampista habla por sí solo: jugó innumerables temporadas en grandes clubes y en la élite europea.

El chileno está tomando un camino cada vez más común en el fútbol brasileño: jugadores con importantes carreras en Europa, pero ya con una edad avanzada, regresan al país.

En el propio Flamengo, las llegadas de Filipe Luís y Rafinha, en 2019, fueron así y tuvieron un gran éxito. De Arturo Vidal no se espera menos.

Hulk en el Atlético Mineiro, Renato Augusto en el Corinthians... Buenos ejemplos no faltan, pero no todos rinden como se esperaba, como fue el caso de Douglas Costa, ex compañero de Vidal, en el Gremio.

Hablando de esta ventana de fichajes, el fichaje de Vidal por el Flamengo se está colocando al mismo nivel que Fernandinho, la referencia del Manchester City, en el Athletico Paranaense”.