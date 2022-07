La jugadora de vóleibol brasileña revela que gana 50 veces más en OnlyFans

Es una realidad que las redes sociales y, en específico OnlyFans, se han convertido en una opción para los influencers, celebridades y deportistas que desean monetizar.

De hecho, hay muchos casos en los que los usuarios de la plataforma de contenido para adultos han revelado que es una de sus principales fuentes de ingreso.

Key Alves, la jugadora que gana 50 veces más en OnlyFans que en el vóleibol

Una de ellas es Key Alves, jugadora de vóleibol que milita en el Osasco Clube. Aunque ella se considera una atleta profesional, sostuvo que OnlyFans fue una gran decisión para su billetera.

En una entrevista que concedió Globo Esporte, la deportista mencionó no sólo que gana más dinero en la plataforma que en su deporte, sino que ingresa hasta 50 veces de lo que puede obtener por jugar en las canchas.

La líbero del conjunto brasileño, la jugadora con más seguidores en lnstagram (más de 2.4 millones) relató que desde pequeña quiso llegar a ser famosa.

“Desde muy joven siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voléibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, indicó.

¿Por qué abrió Only Fans?

Aunque recalca que su pasión es el deporte, la brasileña optó por abrir OnlyFans al darse cuenta del éxito y amor que tenía de sus seguidores.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de vóleibol profesional y me considero una atleta pro, pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con mi disciplina, y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”, expresó la sudamericana de 22 años, quien mencionó que llegó a cobrar más de 500 mil dólares.

Sin desnudos

Sin embargo, enfatizó que ella no hace desnudos dentro de la plataforma, pues “las fotos que publico en mi página son totalmente sesiones light y profesionales. No salgo sin nada de ropa; el que busque eso en mi perfil, no lo va a encontrar”.