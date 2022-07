Unión Española y el arreglo de Santa Laura: costará más de 40 millones y podría implementarse un sistema “híbrido”

Tras el severo daño que sufrió la cancha del estadio Santa Laura durante el duelo de rugby entre Chile y Estados Unidos el sábado, bajo una intensa lluvia, el gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, salió a explicar lo que ocurrirá con el recinto de Plaza Chacabuco y cuánto costará su reparación.

“El costo de armar nuevamente la cancha, por lo menos con los cálculos los preliminares, es alrededor de los 40 o 50 millones de pesos. Eso es dejar la cancha no como estaba, sino que muchísimo mejor. O sea, es una oportunidad para nosotros también. Hablé con el propietario (Jorge Segovia) y me dijo que no había ningún problema”, sostuvo el gerente de Unión, en conversación con ESPN.

Al ser consultado sobre los plazos para dichas obras, Baquedano sostuvo que “cercano al mes”.

El estado de la cancha de Santa Laura (@CampeonatoCL)

En la misma línea, el gerente del conjunto de Independencia se mostró abierto a implementar un sistema “híbrido” en la cancha de Santa Laura. Es decir, un gramado que combine pasto natural y sintético.

“Conversaba con un dirigente de Unión y me decía que tratara de evaluar esa alternativa. No es descabellada, la podemos evaluar, porque la verdad es que en este minuto no se puede ni siquiera entrar a la cancha. Aún no se pueden sacar los arcos del rugby. Si el camión entra, se queda empantanado”, sostuvo.

La U y los otros arrendatarios

Por otro lado, Luis Baquedano defendió la decisión que ha tomado Unión Española al arrendar su estadio para distintas actividades. “Si nosotros pensáramos sólo en nosotros, no se lo arrendaríamos a la U ni a Recoleta, pero no podemos, no vivimos solos, no es una isla Unión Española”, afirmó.

“No estamos solos, tenemos un estadio, por qué no podemos compartirlo, incluso como negocio, como ingreso”, remarcó.

Incluso, el gerente de los rojos se refirió a la situación de la UC. “Muchos no han preguntado qué pasa con la Católica y la verdad es que no lo han pedido, pero también pensaron en algún momento en nuestro estadio. Hace tres meses atrás, Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, me escribió pidiéndome precio”, contó.

En cuanto a las consecuencias que puede sufrir la infraestructura, el ejecutivo hispano estableció que “tenemos seguros civiles en caso de que hayan problemas dentro del estadio, tenemos indemnizaciones y finalmente tenemos boleta de garantía. Estamos súper cubiertos, es un contrato bastante importante, no sólo con equipos, también a la ANFP con el fútbol femenino de selección y ha sido el mismo contrato”.

Incidentes en Santa Laura en el partido entre la U y La Calera (Photosport)

Por último, Baquedano defendió a Universidad de Chile en su calidad de arrendatario. “Quiero sacar de la mente de algunas personas que la U nos arrienda el estadio y lo deja destrozado. La verdad es que no ha pasado nada. Lo que han hecho los hinchas ha sido reparado de una, con la gente de operaciones de la U”, dijo.

“Cuando juega la U, después del partido, se queda una batería de personas limpiando el estadio completo. Si algo queda pendiente, los ejecutivos siguen pendiente de lo que nos pasa. En ese sentido, no tengo nada que decir. Universidad de Chile ha sido un excelente arrendatario del estadio”, complementó.

