Borghi cree que Colo Colo tiene en su plantel la fórmula para reemplazar a Solari y le pone fichas a Zavala

Tras la salida de Pablo Solari rumbo al poderoso River Plate, Colo Colo no saldrá al mercado a buscarle un reemplazante, por lo que Gustavo Quinteros tendrá que buscar en su actual plantel la fórmula para reemplazar al “Pibe”.

En ese sentido, Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo y actual comentarista de TNT Sports, sostuvo que el “Cacique” sí cuenta con alternativas en su actual plantel para poder suplir la baja del promisorio delantero argentino.

“El único que no tiene reemplazante es Lucero. Da la sensación que por Solari sí tiene reemplazantes”, estableció el “Bichi” en la edición del miércoles de “Todos Somos Técnicos”.

En ese sentido, y considerando la baja de César Fuentes en la zona media, Borghi planteó una serie de movimientos para que Quinteros logre superar la partida de Solari, con Cristián Zavala como reemplazante del trasandino.

“Modificando el medio, uno puede formar la delantera. Si (Leonardo) Gil se tira para atrás y va (Gabriel) Costa en el lugar de Gil, a mí me gusta mucho Zavala, pero entiendo que no fue preferencia de Quinteros, si no una inversión del club”, planteó el extécnico de la Roja.

Claudio Borghi Captura TNT Sports

“A mí me gusta Zavala, pero creo que (Marcos) Bolados es el nombre indicado por derecha, teniendo en cuenta que fue el jugador que más perdió terreno con la llegada de otros jugadores”, agregó.

Para cerrar, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 sostuvo que el argentino Agustín Bouzat, uno de los dos refuerzos del “Cacique” en el actual mercado de fichajes, merece un puesto de titular. “Si Gil se tira atrás, pongo en su lugar a Costa y pondría a Bouzat por la punta izquierda”, planteó.