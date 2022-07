José Luis Villanueva sobre Pablo Solari: “Va a estar en River unas temporadas, va a ir a México y después va a volver a Colo Colo”

José Luis Villanueva, exfutbolista y actual comentarista deportivo, entregó un atrevido juicio respecto a Pablo Solari y su salto al poderoso River Plate, tras sus buenas temporadas con la camiseta de Colo Colo.

“Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, va a ir a México y después va a volver a Colo Colo”, tiró de entrada Villanueva, durante la edición de ayer miércoles de ESPN F360.

“Si comparo lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”, argumentó.

Más allá de eso, el exdelantero de la UC y Palestino, entre otros clubes, manifestó sus buenos deseos para el “Pibe” y planteó los puntos que, desde su perspectiva, el joven argentino debe mejorar para poder dar un salto aún mayor en el fútbol internacional.

“Me encantaría que le fuera bien, por que es un buen chico, pero siento que tiene que incorporar un buen remate de zurda, por ejemplo. También un buen rendimiento jugando por izquierda, jugar mejor de espalda, cabezazo, meter el cuerpo con los rivales en los balones en disputa”, estableció.