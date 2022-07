Ariel Holan la canta clara en la UC: “Nunca hablé del penta campeonato”

Tras la amarga derrota 3-2 como visita que sufrió Universidad Católica ante Curicó Unido, el director técnico del equipo cruzado, Ariel Holan, fue muy realista al hablar de los objetivos de su equipo en el semestre en curso.

“Nunca hablé del penta campeonato, no porque no tuviera confianza en que pudiéramos o no hacerlo, simplemente dije que tenemos que terminar bien el campeonato y hacer una gran Copa Chile”, declaró el entrenador de la UC.

“Nosotros nos reforzamos muy bien, pero estamos creando un equipo para el 2023. No lo digo hoy que perdimos 3-2, lo he dicho siempre. Y lo digo por qué hay futbolistas que se han incorporado al equipo y harán un salto de calidad, pero su realidad en el último semestre se interrumpió por vacaciones lógicas, que no han coincidido con las vacaciones del equipo”, agregó.

En ese sentido, el DT del tetracampeón del fútbol chileno estableció que “lleva tiempo ponerlos en forma y en ritmo de juego. Vienen de ligas distintas. Estoy contento con el mercado de pases que hicimos, pero tendremos que tener mucho trabajo, paciencia y autocrítica para mejorar en el corto plazo. Porque soy responsable y el conductor del equipo, y de armar un equipo que tenga un nivel de error que nos permita competir”.

“Con este nivel de error, competir, no es tan fácil. Veo esto de cara hacia adelante, con mucho optimismo y confianza. Estoy convencido de que será un equipo competitivo”, complementó, poniendo sobre la mesa los yerros que cometió la UC en la caída ante Curicó, después de irse al descanso ganando por 2-0 y con varias oportunidades de gol desperdiciadas.