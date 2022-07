Beausejour y el regreso de Nicolás Castillo a la UC: “Hay un tema incluso hasta humanitario”

Al analizar el inminente regreso de Nicolás Castillo a Universidad Católia, el exfutbolista y actual comentarista Jean Beausejour realizó un particular análisis y sostuvo que este movimiento va mucho más allá de una operación futbolística. “Hay una tema incluso hasta humanitario”, estableció.

En la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN, el bicampeón de América con la Roja partió expresando lo siguiente respecto a Castillo: “Siento que acá hay un tema institucional, hay un tema incluso hasta humanitario, de darle la mano en un momento donde el jugador no tiene tanto mercado, en este caso un jugador salido de la casa, que en su momento retornó cuando no era muy grato volver y que a partir de ahí se consiguieron títulos. Creo que va por ahí el tema”.

“Creo que, en general, se trata de acompañarlo en este proceso de reinserción a la actividad. Si eso se cruza con que el ‘Nico’ anda bien y meta un par de goles, espectacular. Pero no creo que la idea de Católia sea traer un ‘9′ que le de pelea a Zampedri. No digo que eso no pueda pasar, pero en lo inmediato claramente no”, continuó.

Jean Beausejour (Photosport)

En ese sentido, “Bose” hizo eco de las declaraciones de Ariel Holan tras la derrota 3-2 de ayer domingo ante Curicó Unido, en las que el DT cruzado remarcó que necesita jugadores que se encuentren en actividad y que sean competitivos en lo inmediato.

“Esto se cruza con las aspiraciones lógicas del entrenador, que ve que en cierto sector de la cancha no tiene reemplazos. Está difícil esto respecto a lo que piensa el técnico y lo que piensa la institución”, comentó el también rostro de ESPN.

Cabe recordar que Nicolás Castillo viene de escasa actividad futbolística en las últimas tempordas. Y es que tras sufrir una trombosis en la pierna derecha, a comienzos de 2020 -cuando era jugador del América de México-, no ha podido encontrar regularidad ni en lo físico, ni menos en lo futbolístico.

[ La jugada fallida de Gustavo Quinteros por fichar a Jorge Valdivia ]