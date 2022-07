Mary Valencia, la goleadora que encontró en Chile el “país de las oportunidades”

Felicidad absoluta es lo que siente por estas horas Mary Valencia, joven delantera de 19 años que cerró la goleada 5-0 de Chile sobre Bolivia, por la Copa América femenina, al anotar su primer gol con la camiseta de la Roja adulta.

Y es que este debut goleador por la selección absoluta de Chile es un paso más en un largo camino de vida y fútbol que le ha tocado recorrer a Mary, nacida en Colombia y que llegó a nuestro país hace siete años.

La atacante que actualmente milita en Santiago Morning llegó en 2015 a Viña del Mar, siguiendo a su madre que en 2011 había recalado en la Ciudad Jardín en busca de oportunidades.

En la Quinta Región y mientras su madre dedicaba varias horas del día al trabajo en el comercio y a sus estudios, Mary comenzó a conjugar el colegio con el fútbol. Y de las canchas de barrio pasó a Santiago Wanderers, donde deslumbró con su capacidad goleadora.

💃 Cuando ganas 5-0 y marcas tu primer gol con La Roja...



La felicidad total de Mary Valencia 🇨🇱🙌#CAFem | #VibraElContinente pic.twitter.com/hHaYJznFSP — Copa América (@CopaAmerica) July 17, 2022

Por lo mismo, Santiago Morning, uno de los equipos más poderosos de la competencia local, la fichó con tan solo 18 años. Posteriormente, recibió su carta de nacionalidad e inició una ruta con la Roja. Primero a nivel Sub 20 y luego con la adulta.

Ese es un breve resumen de lo que ha sido el camino para Mary Valencia, quien hoy irrumpe con méritos propios como un rostro del recambio para la Roja adulta, tras los mejores años que ha vivido nuestra selección femenina.

Por todo lo dicho, se puede entender la felicidad y satisfacción que expresó Mary tras la goleada sobre Bolivia. “Fue un año demasiado intenso, lleno de fútbol, lleno de experiencia, espero seguir sumando para representar a Chile. Vi a mi familia gritando, fue emocionante, es para ellos. Me vienen a ver en todos los partidos. Le mando un abrazo grande a mi mamá que está en Chile, estoy muy emocionada”, dijo la joven delantera chilena en declaraciones post partido.

“Feliz por haber sumado minutos en la selección adulta entre grandes jugadoras. Más feliz por hacer un gol en mi primera Copa América. Es un sueño estar acá y vengo a representar a Chile de la mejor manera”, agregó.

El país de las oportunidades

En diciembre de 2021, cuando jugaba sus primeros partidos con la Roja Sub 20, Mary Valencia comentó lo importante que era para ella ponerse la camiseta de Chile, entregando motivos que van más allá de lo netamente deportivo.

“Nunca pensé que me iría tan bien en un país extraño. Yo llamaría a Chile mi país de las oportunidades. Aquí pude terminar el colegio, pude hacer deporte y ahora me está yendo bien. Es maravilloso. En Colombia no hubiese tenido estas oportunidades. Hemos surgido como familia”, expresó en una entrevista con Emol.