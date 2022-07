Las fechas marcadas en rojo en el camino de Colo Colo rumbo a la 33

Con 18 de las 30 fechas del Campeonato Nacional disputadas, Colo Colo marcha firme rumbo a su 33ª estrella, para cortar cinco años de sequía de títulos. El “Cacique” tiene 14 puntos de ventaja sobre la Universidad Católica, ganadora de los últimos cuatro torneos y potencial rival a largo plazo en la pelea por la corona.

Los “albos” son perseguidos de cerca en la tabla por equipos que no suelen estar metidos en la lucha por la copa, Ñublense, Curicó Unido y Cobresal, con planteles más cortos, que generalmente van quedándose sin recambio a medida de que avanza el certamen. De hecho, de los tres, sólo los “mineros” han sido campeones de la división de honor, en el Clausura 2015.

Recién en el quinto puesto asoma Unión Española, aunque con un partido menos, contra los “cruzados”. Por eso, el equipo de Gustavo Quinteros tiene la primera opción de levantar el trofeo, aunque todavía con varias pruebas duras que sortear.

Fecha 20: U. de Chile (V)

Si bien la “U” vive años oscuros, donde Colo Colo ha establecido una amplia paternidad, los clásicos son partidos aparte, como dice el cliché. Por eso, siempre están anotados en rojo en el calendario, el cual marca que el “Superclásico” del fútbol chileno se disputará el 31 de julio. Lo que aún no está definido es el estadio, ya que los “azules” ejercerán como locales, con Valparaíso y Concepción como opciones.

Fecha 24: U. Española (L)

En el papel, dados los siete títulos que ostentan en su palmarés, los “hispanos” serían los principales contendores de los “albos”. Si ganan su partido pendiente ante la UC, los rojos de Santa Laura, que no contarán con su estadio por un buen tiempo, se pondrán a cuatro puntos del “Cacique”, al que visitarán el fin de semana del 4 de septiembre. Eso sí, el equipo de César Bravo viene a la baja, con dos derrotas y un empate.

Fecha 25: Cobresal (V)

Los “mineros”, cuartos con seis puntos menos que los “albos”, han sido una de las gratas sorpresas del torneo, con un proceso de largo aliento bajo el mando de Gustavo Huerta. Se hacen fuertes en la altura de El Salvador, ciudad a la que tendrá que viajar el equipo de Quinteros el fin de semana del 11 de septiembre. En el estadio El Cobre, el local suma cuatro triunfos al hilo, precedidos por un empate.

Fecha 26: U. Católica (L)

Si bien la UC no pasa por su mejor momento, la riqueza de su plantel no tiene comparación en el fútbol chileno. Por algo es el tetracampeón, aunque el “penta” ya asoma como una quimera, lo cual no quiere decir que no pueda empezar a escalar en la tabla a medida de que se vayan acoplando los nuevos refuerzos. La “Franja” suele obtener buenos resultados en el Monumental, estadio que visitará el fin de semana del 2 de octubre.

Fecha 27: Curicó U. (L)

Los “torteros”, pese a contar con un plantel sin grandes nombres y con un DT -Damián Muñoz- sin trayectoria previa, siguen metidos en la pelea alta del torneo, más todavía luego de vencer a la UC el domingo, con remontada incluida. Vienen embalados, ya que suman cuatro partidos sin perder, tres de ellos con victorias. Los curicanos, que están a cuatro puntos de Colo Colo en la tabla de posiciones, visitarán el recinto de Macul el fin de semana del 9 de octubre.

Fecha 30: Ñublense (V)

Actualmente, los chillanejos son los escoltas del “Cacique” en la tabla, con apenas tres puntos menos. Vienen de vencer como visitantes a la “U”, confirmando que el tremendo torneo que están haciendo no es casualidad, con un plantel plagado de jugadores que pasaron por equipos grandes, comandados por Jaime García. El partido a disputarse el fin de semana del 6 de noviembre, en el Nelson Oyarzún, está marcado con rojo en el calendario.