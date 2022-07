“No eres objetivo”: el acalorado debate entre Marcelo Barticciotto y Diego Rivarola por gol de Colo Colo

Colo Colo venció el sábado por 2-1 a Audax Italiano con un dramático tanto de penal de Gabriel Costa a los 99 minutos, luego que el VAR confirmara una falta contra Marcos Bolados en la entrada del área. Sin embargo, la acción que sigue generando debate ocurrió a los 71′, con el primer gol de los albos a cargo de Juan Martín Lucero.

El gol fue anulado en primera instancia por posición de adelanto. Pero tras ser revisada la jugada por el VAR, finalmente se indicó que todo estaba en orden y la anotación fue validada.

Este hecho fue abordado en el programa ESPN F90 Chile, en donde Marcelo Barticciotto y Diego Rivarola sostuvieron una tensa discusión.

“A mi me preocupa normalizar eso. Lo normalizamos como si fuera normal y para mi no es normal. Vivimos toda la vida normalizando este tipo de situaciones. Y ojo, no es porque sea Colo Colo, pero es Colo Colo. ¡Nuevamente! Entonces me preocupa que lo normalicemos”, partió diciendo el exdelantero de Universidad de Chile.

Tras esto, intervino el ídolo albo. “¿Cómo dices ‘nuevamente’? ¿Cómo si lo favorecieran siempre? Lo dices como que si no la quisieran cobrar”, expresó.

“Pasó muchas veces. ¿Por qué no pasó en la Copa (Libertadores)? No digo siempre, pero muchas veces ha pasado. Esta vez estamos hablando de Colo Colo. Lamentablemente casi siempre hablamos de Colo Colo en este tipo de situaciones. No me digas que no. Bueno, vos porque sos de Colo Colo, eso está claro. Y bueno, obvio, por eso lo digo, sino nadie lo dice. Y si, lo normalizamos”, afirmó en tanto “Gokú”.

Los dichos de Rivarola fueron respondidos por “Barti”. “Ah, y vos sos de la ‘U’, es lo mismo. Tienes que ser objetivo también. Una cosa es que vos digas ‘no lo quisieron revisar’. Ahí estás dudando de los árbitros. Una cosa es que se equivocaron y otra es que no quieran revisar para beneficiar a uno”, manifestó.

“¿Para qué está el VAR? Si tú mismo dices que está offside…”, señaló en tanto Rivarola.

“¡Sí! Pero no por eso voy a decir que no la quisieron revisar. Yo, siendo colocolino a muerte, reconozco que fue offside. Vos no, vos no sos objetivo, ahí está el tema. No eres objetivo. Si uno está acá, tiene que ser objetivo”, concluyó Barticciotto.

