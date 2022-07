Alcalde de Talca y el Superclásico: “Durante y después de estos encuentros se producen desmanes y otro tipo de anomalías”

En horas de este jueves, se dio a conocer que Universidad de Chile encontró estadio para recibir a Colo Colo en el próximo Superclásico, que se disputará el 31 de julio. Tras varias gestiones fallidas, el club azul encontró luz verde en Talca.

Y es que tras un acuerdo al que llegó la ANFP con la Delegación Presidencial del Maule y el Instituto Nacional del Deporte, la U podrá recibir al “Cacique” en el Fiscal de Talca, estadio que es propiedad del IND.

Sin embargo, esta determinación provocó una inmediata desaprobación en Talca. El alcalde de la capital del Maule, Juan Carlos Díaz, fue enfático al criticar la autorización del Fiscal como casa de la U para el Superclásico del 31 de julio.

Estadio Fiscal de Talca (AgenciaUNO)

“Desconozco los antecedentes, no se nos ha hecho llegar ninguna información. La aprobación no depende de la municipalidad, pero me parece una mala decisión si se autorizara acá, porque es un partido de algo riesgo”, declaró el jefe comunal de Talca.

“Durante y después de estos encuentros se producen desmanes y otro tipo de anomalías. Yo sugeriría, si se me consultara, que se buscara otro lugar, ojalá en la Región Metropolitana, y no se traiga a nuestra ciudad”, agregó.

Lo cierto es que Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a Colo Colo en el estadio Fiscal de Talca. Una vez que se aprueben últimos detalles entre las entidades involucradas, se hará oficial la localía azul en la capital de la Séptima Región.