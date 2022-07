Así se ha devaluado Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes

El futuro de Cristiano Ronaldo se mantiene en el aire, luego de que el futbolista lusitano no tiene pensado volver al Manchester United, pese a que el cuerpo técnico cuenta con el jugador para la próxima campaña.

El conjunto rojo está trabajando a marchas forzadas por retener al portugués, pero el hecho de no jugar la Champions League es el motivo por el que se quiere ir.

El lusitano no sabe si volverá al United

Incluso, el timonel de los Diablos Rojos, Erik ten Hag, dejó en claro que no ha habido respuesta de CR7, pues la intención del atacante es marcharse sí o sí.

“La situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo”, detalló el estratega.

No puedo creer lo que estoy leyendo, ponen en duda el profesionalismo de Cristiano Ronaldo, Estamos hablando de Ronaldo, el jugador más profesional de la historia. Dónde sea que juegue los callara a todos. El mundo está en su contra , yo estoy contra el mundo. pic.twitter.com/RqBIZqWjPR — ✍️ (@PMar7inezz) July 22, 2022

De hecho, Cristiano no se ha expresado al respecto, al grado de que ha sido sondeado por otros clubes directos, como es el caso del Chelsea, conjunto en el que podría recalar.

Además, el portugués se ha ofrecido a otras instituciones, como el Bayern Múnich y Real Madrid.

El valor de CR7 va en caída libre

Con 37 años, el valor en el mercado del lusitano ha ido en caída libre al grado de que, actualmente, su carta tiene un precio de poco más de 32 millones de dólares.

El punto más alto de su carrera lo alcanzó en 2014, cuando su coste llegó a los 125 mdd, al ser parte del Real Madrid.

HILO:



La prensa nos quiere convencer que Cristiano Ronaldo no es nadie desde el año 2018, y que ha entrado en un declive pronunciado, mientras que Messi se ha mantenido en un nivel decente y ha sido mejor que CR7.



Hoy vamos a ver, con datos, que desde 2018, CR7 ha sido mejor. pic.twitter.com/kWiZ2QWfnn — CR7STIANISMO 🇪🇸 (@Cr7stianismo_) July 18, 2022

La edad es un factor determinante en esta situación, pues en la cancha sigue rindiendo frutos como en sus mejores años.

De hecho, sus números son mejores que los de un jugador joven, por lo que se mantiene como un futbolista rentable.