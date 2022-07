La sinceridad de Emmanuel Ojeda: “Me sorprendió que la U no tenga estadio”

El mediocampista argentino Emmanuel Ojeda, quien fichó por Universidad de Chile en el mercado de pases de mitad de año, reconoció que le sorprendió el hecho que el club universitario no tuviera estadio propio, lo que le ha significado serias dificultades para ejercer su localía en las últimas temporadas.

“En Argentina estamos acostumbrados que los clubes tengan su propio estadio. Me han contado por qué no tienen, es lo que me sorprendió de la U, que no tenga estadio”, comentó el mediocampista que llegó a Universidad de Chile procedente de Rosario Central, en conversación con ESPN.

Más allá de aquella situación, Ojeda manifestó su satisfacción por fichar en un “club enorme” como lo es la U. “Era todo tal cual me contaron, un club enorme, lindas instalaciones. Tuve de compañero a Emiliano Vecchio, que estuvo en la contra, y me contó lo que era el club y la gente que movía. Me pareció un buen destino”, expresó.

En cuanto a la actualidad futolística de los azules y sus expectativas en nuestro fútbol, el mediocampista argentino sostuvo que “desde que llegué me hicieron saber que hace años que viene peleando abajo, cerca del descenso... Y es una linda oportunidad para revertir las cosas y mostrarme acá, vamos a salir adelante”.