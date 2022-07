Católica vuelve a perder: cayó en San Carlos contra Palestino

Universidad Catolica vs Palestino, campeonato nacional 2022 Futbol, Universidad Católica vs Palestino. Fecha 19, campeonato Nacional 2022. Los jugadores de Palestino celebran el triunfo contra Universidad Catolica al final del partido de primera division realizado en el estadio San Carlos de Apoquindo. Santiago, Chile. 24/07/2022 Marcelo Hernandez/Photosport Football, Universidad Catolica vs Palestino. 19th round, 2022 National Championship. Palestino's players celebrate their victory against Universidad Catolica after the end game the first division at San Carlos de Apoquindo stadium. Santiago, Chile. 24/07/2022 Marcelo Hernandez/Photosport (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT/MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT)