“Cuando no venían tantos jugadores de Huachipato”: Traverso recuerda una época dorada de la U y le cae con todo a Azul Azul

En la previa de una nueva edición del Superclásico, el argentino Cristián Traverso, uno de los símbolos de la exitosa Universidad de Chile de mediados de los 90, realizó una publicación en Instagram en la que recordó esa dorada época en la que le tocó ser jugador de la U y aprovechó de caerle con todo a Azul Azul.

“Cuando no venían tantos jugadores de Huachipato, cuando no teníamos concesionaria, cuando no teníamos publicidad de casa de apuestas, cuando teníamos jugadores de la cantera, cuando teníamos un Estadio Nacional repleto para jugar de local y no andábamos de tour por Chile”, partió manifestando quien defendiera los colores de la U entre 1995 y 1996.

“Cuando no había monjes negros ligados a los negocios de Azul Azul, cuando nadie quería irse de la U... cuando éramos felices cada domingo”, agregó el “Tigre”.

Para cerrar su texto, el argentino que después de su buena etapa en la U fue multicampeón con Boca Juniors dejó las siguientes palabras: “Algunas cosas han cambiado, y a pesar de todo eso el hincha siempre al lado, fiel al equipo, no importa de qué manera se llegue al partido... es la U y nada más”.

Junto con aquellas palabras, Cristián Traverso publicó una fotografía en la que aparece celebrando junto a su compatriota Leonardo Rodríguez, además de una imagen de Jorge “Lulo” Socías, quien fuera su DT en la temporada 1995, cuando alzó el Campeonato Nacional de aquella temporada con Universidad de Chile.