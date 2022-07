Johnny Herrera y los arqueros del Superclásico: “A ojos cerrados me quedo con Cristóbal Campos”

Al entregar su parecer sobre los dos arqueros que dirán presente en la edición 192 del Superclásico, Johnny Herrera dijo que prefiere “a ojos cerrados” a Cristóbal Campos, de Universidad de Chie, por sobre Brayan Cortés, de Colo Colo.

Herrera, quien majaderamente ha manifestado su predilección por Campos, sostuvo en “Todos Somos Técnicos” que el actual arquero titular de la U “va de a poquito, ya estuvo en la selección, ya lo conoció Berizzo, por tanto va para arriba con todo”.

Por ello, al compararlo con el meta de Colo Colo, “Samurái” estableció lo siguiente: “Yo creo que Cortés está con harta confianza, obviamente producto de la campaña con Colo Colo, pero para mí, sinceramente, encuentro que Cristóbal Campos es un arquero más completo”.

“Tiene mejor juego con los pies, a mí me da más seguridad. Si me preguntan a mí, en el papel de director técnico, a ojos cerrados me quedo con Cristóbal Campos”, complementó.

Johnny Herrera no se quedó ahí e insistió en que las opciones de la U de obtener un buen resultado este domingo ante Colo Colo, pasan en gran parte por el desempeño individual de “Campitos”.

“Como ya dije, yo apunto y apuesto a que tenga un partido soñado. A la altura de sus condiciones”, cerró.

Cortés renovado

En el caso de Brayan Cortés, cabe consignar que en horas de este jueves, Colo Colo informó en sus canales oficiales que alcanzó un acuerdo para renovarle su contrato.

“Estamos felices de anunciarles que nuestro portero Brayan Cortés renovó su vínculo con Colo Colo hasta diciembre del 2024″, expuso el “Cacique”, sobre el arquero cuyo vínculo expiraba en diciembre de 2022.