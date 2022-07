“Le hicieron 32 goles en los clásicos”: el duro encontrón entre Johnny Herrera y el contertulio de Colo Colo

En el marco de la previa de la edición 192 del Superclásico del fútbol chileno, Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos en la historia de la U, protagonizó un duro cara a cara con el contertulio de Colo Colo en el “Show de Goles”, el periodista Rodrigo Torres.

Y es que Torres y Tito Awad, contertulio de Universidad de Chile en el citado programa, fueron invitados a la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Técnicos”. En ese contexto, se produjo el encontrón ya mencionado.

El asunto partió con Johnny Herrera, quien se sacó el traje de comentarista y se puso en modo fanático para refutar aquella idea que el duelo entre Colo Colo y la U dejó de ser un clásico, dadas las enormes diferencias en favor del “Cacique”, las que se han visto incrementadas en las últimas temporadas.

“Tengo que ser hincha. Es típico de los hinchas de Colo Colo decir que Chile nos quedó chico y después pierden en el último minuto. Y se les escapa el campeonato. Hoy el momento de la U no es bueno, está ultra claro, pero son ciclos, espero que domingo termine este ciclo, que Colo Colo ha ganado tantas veces. Espero que la U haga un papel digno. Nada más. Tranquilidad”, manifestó “Samurái”.

Tras ello vino la primera intervención de Torres. “Entiendo a Johnny, si le hicieron 32 goles en los clásicos. En la cancha lo pasó mal”, lanzó.

“Dos finales le gané a Colo Colo”, interrumpió Herrera, recordando la final de la Copa Chile 2015 con la U y la del Apertura 2008 con Everton, cuando gritó campeón en cancha ante los albos.

“Creo que fue el arquero de la U que más clásicos ganó. Creo que jugó 24, ganó 7 y perdió 12. Yo lo respeto, pero el argumento es en la cancha y no hay. Para ser el partido más importante, por las barras más grandes que hay en el país, hay poca competencia en la cancha”, prosiguió Torres, quien también es panelista del programa “Hinchada Monumental”.

Para cerrar, el contertulio albo sostuvo que “si la U no remonta, esto quizás en qué va a terminar”.

El “fuego interno” de Johnny Herrera

Posteriormente, Tito Awad intervino en el debate y en su calidad de hincha azul entregó su parecer respecto a las malas campañas de los universitarios en las últimas temporadas. En ese contexto, aprovechó de elogiar a Johnny Herrera.

“Yo no tengo culpa que los dirigentes hayan dejado la escoba que han dejado en los últimos 10 años. Y los jugadores también tienen responsabilidad, porque no tienen ese fuego interno que tiene y que tuvo Johnny Herrera, y otros más que se me pueden quedar en el tintero”, manifestó el fanático azul.