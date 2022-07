Walter Montillo y su nuevo libro: “Habla de sueños, de igualdad de género y del bullying”

El exfutbolista Walter Montillo publicó su segundo libro llamado “Carlitos Cachaña”, en el que relata una historia ficcionada inspirada en distintas experiencias de su infancia.

Sobre este nuevo libro, el ídolo de Universidad de Chile explicó en LUN que la idea es “que lo pueda entender cualquier persona. La idea es llegar a los más chicos por intermedio de una historia que habla de sueños, de igualdad de género y del bullying que pueden sufrir”.

Creo que llegamos a un público joven, con cosas cotidianas, que pasan en el día a día”, complementó Montillo, quien dio vida a “Carlitos Cachaña” con la colaboración del escritor chileno Javier Rodríguez.

La “Ardilla” también contó que esta nueva publicación “tiene que ver más con mi historia, ficcionada, obviamente para que los chicos puedan tener esa parte de ficción que está buena al leerla. Tiene un poquito de Walter Montillo en su niñez”.

Al ser consultado si es que sufrió bullying durante su infancia, el argentino que comento que “no diría que bullying, pero de chico era una persona un poquito más gordita de lo que soy ahora y sufrí un poco de cargadas (bromas), que no llegó a ser bullying. Pasé cosas de chico que le pueda pasar a cualquiera”.

Cabe recordar que el primer libro del histórico azul fue “Gracias a la Vida, Walter Montillo”, en el que relata su vida y fundamentalmente su proceso de paternidad de Santino, quien nació con Síndrome de Down.

Al ser consultado sobre nuevas apuestas en el mundo de las letras, Montillo respondió lo siguiente: “No lo sé. Creo que esto es un lindo paso en mi carrera. No sé si estoy preparado para poder seguir escribiendo otras historias, pero es algo que me gusta, me divierte y lo paso bien”.