Daniella Chávez aparece en “TST” y avisa que va con todo por O’Higgins: “Invito a la gente a que se suscriba a mi OnlyFans”

La modelo y conejita Playboy Daniella Chávez apareció en la última edición del programa “Todos Somos Técnicos”, avisando que va con todo en su deseo por transformarse en la dueña de O’Higgins de Rancagua.

“Por qué quiero comprar el club? Porque soy fanática del equipo, porque soy de Rancagua”, expresó de entrada la modelo chilena, en conversación con el programa estrella de TNT Sports.

“Mucha gente no sabe por qué me gusta O’Higgins: soy rancagüina, nací ahí, y toda la vida me ha gustado, mi corazón es de ellos y yo feliz sería dueña de O’Higgins”, agregó.

Por ello, Chávez aprovechó de invitar al público a suscribirse a su OnlyFans, plataforma premiun de contenido erótico, en la que ya ha recaudado más de 5 millones de dólares en su afán por adquirir O’Higgins.

“invito a la gente a que se suscriba a mi OnlyFans para que así logre comprar O’Higgins”, expresó la conejita y empresaria que desea adquirir las acciones del club celeste que hoy pertenecen a la familia Abumohor.