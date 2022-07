Jean Beausejour en modo ciudadano: “Pase lo que pase el 4 de septiembre, se avanzó”

Jean Beausejour, reconocido en el mundo del fútbol por exhibir su faceta ciudadana de forma pública y en distintas instancias, manifestó que tiene mucha fe en el Chile que viene y que pase lo que pase el 4 de septiembre, día del plebiscito de salida, nuestro país ya habrá avanzado.

Estas declaraciones las dio en el programa “El Chile que viene”, donde el periodista Ignacio Franzani textualmente le preguntó “¿Tienes fe en el Chile que viene?”.

“Sí, yo soy un optimista de nacimiento. Mi biografía así lo dice. Conseguí, a lo mejor, más de lo que decían mis condiciones. Entonces, claramente soy un optimista y creo”, partió respondiendo el exseleccionado nacional.

“¿Qué me pasa con Chile? Creo que ya se corrió el cerco. Pase lo que pase el 4 de septiembre, se avanzó. Hoy si le preguntas al más rojo o al más de otro lado, todo Chile entiende que el mínimo son los derechos sociales, ese es el piso del Chile que viene, los derechos sociales: salud, pensiones, seguridad pública, educación, la niñez”, continuó.

Para cerrar este punto, el bicampeón de América con la Roja sostuvo que “la velocidad con la que se avance quizás se va a ajustar, pero la dirección no”.

Beausejour ministro

En otro tema, a Jean Beausejour se le consultó si es que fue efectivo que desde el Gobierno de Gabriel Boric lo sondearon como posible ministro, en específico para la cartera de Deportes.

“Independiente si es más o menos real, que haya existido esa responsabilidad es una tamañan responsabilidad”, comentó.

Al entregar más detalles, sí reconoció que hubo contactos al respecto. “Siendo muy sincero, a mí nadie del entorno directo del Presidente o del grupo que estaba en las distintas carteras se contactó conmigo. Me hablaron ciertas personas, que me dijeron ‘ojo que no es tan descabellado esto. En el caso que existiera una posibilidad, mira cómo funciona este tipo de cosas’”, declaró.

Eso sí, explicó que de haberse concretado una invitación para asumir como ministro, no hubiese aceptado. “Veo muy dificil que hubiese aceptado, porque una de las principales razones por las que me retiré fue por la familia, para pasar más tiempo con ellos, para estar cerca de mis hijas e hijos, para estar mucho más tiempo con mi mujer, para estar con mis abuelos. Entonces, asumir una responsabilidad del tamaño de un ministerio, por cómo yo me tomo las cosas, hubiese requerido de mucho tiempo”, esableció.