Un “Superclásico” que lucha por revalorizarse

Los problemas para conseguir un estadio donde jugarlo, un aforo muy reducido y hasta escaso, restringido sólo al público local, dejan la sensación de que la 192ª edición del “Superclásico” sigue la tónica de los últimos años, donde el partido más importante del medio local, que protagonizan Universidad de Chile y Colo Colo (en estricto orden de localía), tiene el sabor amargo de la devaluación.

Debiendo disputar el encuentro en Talca, a casi 250 kilómetros de la ciudad sede de ambos clubes, en un horario casi matinal, como viene siendo hace varias temporadas, es difícil combatir la sensación de que se trata de un duelo depreciado. Más si se considera el bajo momento que vive la “U” hace un par de campañas.

“Es la realidad de un fútbol que perdió el control político de la actividad. Talca le ayuda al fútbol, pero esto no puede ser normal. Sin el Estadio Nacional, Santiago sufre en distintos ámbitos. La ciudad requiere un estadio de esa envergadura”, afirma Danilo Díaz, comentarista de radio ADN y TNT Sports. “La violencia se impone. Que no se pueda jugar en Santiago y otras ciudades es muy grave”, redondea el también presidente del Círculo de Periodistas Deportivos.

“La gran gracia de los clásicos está, precisamente, en el interés y seguimiento que tienen. Si entre autoridades y organizadores no logran ponerse de acuerdo en temas de seguridad, o cuando la solución es reducir cada vez más los aforos, entonces indefectiblemente le quita valor a esta clase de partidos”, analiza Rodrigo Goldberg, exjugador y exdirigente “azul”, actual comentarista de radio Cooperativa y TNT Sports.

Para Fernando Vergara, actual técnico y exfutbolista de ambos clubes, el momento “es el reflejo de la crisis administrativa que existe en el fútbol, por la cual no han podido solucionar la violencia en los estadios y, por eso, los aforos son menores. En mis tiempos, jugábamos con 70 mil personas, pero está bien, porque ahora hay desmanes y gente que sale perjudicada por los desórdenes. Ahí, los jugadores y los técnicos no tienen nada que hacer, son las autoridades las que tienen que arreglar este tipo de situaciones. Después, hace mucho tiempo que la ‘U’ no es competencia, porque entra a jugar los clásicos cada vez en peor forma y en peores condiciones. Y, la verdad, uno también pierde entusiasmo al verlos... Se pierden las expectativas y la incertidumbre de lo que va a pasar. Hoy, el plantel que tiene es un reflejo de su administración”, sentencia.

Una visión algo más optimista tiene el analista argentino Leonardo Burgueño. Con 25 años de experiencia en el medio nacional, el periodista de ADN y TNT Sports asegura que “no está devaluado. Claramente, hay aspectos diferentes a clásicos anteriores, como que al no estar listo el Estadio Nacional obliga a mover la sede a Talca y, en un estadio más chico, se limita el aforo. De haberse jugado en la capital, seguramente se haría con hinchadas de ambos cuadros”.

“La mayor diferencia está en la tabla de posiciones, y no sólo en la diferencia de puntos, sino también en las bajas, con un Colo Colo que posee un plantel mucho más amplio para disimular las falencias”, remata Burgueño.

Respecto del público, Vergara extrapola la poca cantidad de espectadores permitida al nivel del fútbol chileno: “Los partidos competitivos, los de alta convocatoria, son los que hacen subir el nivel de jugadores y clubes para participar internacionalmente. Hoy, la actividad está estancada, y mucho tiene que ver la administración, porque todavía no se hacen cargo los que tienen que hacerlo y no se toman las medidas, siempre hay equivocaciones”.