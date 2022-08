“Se veía que el camarín estaba partido en dos”: Isla revela detalles de cómo se armó la reconciliación entre Bravo y Vidal en la Roja

Mauricio Isla, uno de los estandartes de la era de la Generación Dorada en la Roja, reveló detalles acerca de cómo se armó la reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal en la Selección, luego del quiebre de público conocimiento que se produjo entre ambos jugadores tras el fatídico cierre de las eliminatorias a Rusia 2018 por parte de la escuadra que en ese entonces comandaba Juan Antonio Pizzi.

En entrevista con “Los Tenores” de Radio ADN, el “Huaso” reconoció que jugó un rol clave en aquel reencuentro entre Bravo y Vidal (donde también participó Gary Medel) que se dio en junio del año, en el hotel de concentración de la Roja en medio de la participación en la fase de grupos de la Copa América Brasil 2021.

El actual futbolista de Universidad Católica entregó el contexto de aquel acontecimiento, explicando que su acercamiento hacia la persona de Claudio Bravo en la selección en contexto de pandemia pavimentó el camino para hacer las paces.

“Fue algo no planeado. Claramente en la Selección somos todos compañeros, pero cuando uno necesita hablar cosas más importantes va donde está tu amigo, el que ha estado siempre, el que está en la habitación contigo, con el que concentras. Yo en la Selección me llevaba bien con todos, pero esta vez con Claudio fue diferente”, partió declarando Isla.

“Claudio, en todos los años que lleva en la Selección, ha tenido su grupo, siempre tuvo su grupo, Jean (Beausejour) y Jorge (Valdivia) convivieron mucho más con Claudio que yo en la Selección, con cosas, como por ejemplo, hablar de la familia. A mí se me dio en el último tiempo”, continuó.

Tras ello, el oriundo de Buin contó que “se veía que el camarín estaba partido en dos, claramente se hacía difícil estar peleados con uno de los dos jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno y dentro de la cancha eso se siente. Entonces, era lo ideal tratar de unirlos y el hecho de que a mí con Claudio nos unió más la pandemia, estar más dentro del hotel, conversar más de la vida y el fútbol, me llevó a tener mucha más confianza con él y poder juntarlo con Arturo”.

“Y claramente Arturo es diferente, porque Arturo se lleva bien con todos, tiene un estilo de vida diferente a todos”, complementó.

Isla se proyecta con Bravo

En aquel período de la Roja en el que se produjo la reonciliación entre Bravo y Vidal, marcado por los live de Mauricio Isla a través de su cuenta en Instagram, el actual lateral de la UC junto al arquero del Real Betis fueron forjando una estrecha amistad que incluso hoy los lleva a proyectarse para trabajar juntos, cuando ambos ya cuelguen los botines.

Por lo mismo, al “Huaso” derechamente se le preguntó si es que se proyecta con Bravo conformando una dupla técnica, en su caso cumpliendo el rol de asistente. “Me encantaría, una de las cosas que he pensado después del fútbol es esa. No me gustaría ser el primer entrenador, pero sí el segundo. No considero que se me puede dar ser entrenador de primera línea, pero sí me gustaría entrenar a los jóvenes o ser el segundo entrenador. En este caso, con Claudio Bravo sí lo hemos hablado. Ojalá se pueda dar y poder estar en un equipo chileno, para poder enseñar lo que tanto hemos aprendido”, respondió.