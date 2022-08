Jorge Valdivia explica por qué quiere que Gabriel Suazo se vaya de Colo Colo

Jorge Valdivia quiere que Gabriel Suazo se vaya de Colo Colo. Con su habitual franqueza, el “Mago” dio a conocer sus motivos para desear que el actual capitán del “Cacique” deje Macul y que continúe su carrera como futbolista en otro equipo.

Valdivia, quien compartió camarín con Suazo justamente en Colo Colo, destacó la evolución que ha experimentado el lateral zurdo en las últimas temporadas y en esa línea estableció que ya es hora que parta al extranjero.

“Si algo le criticábamos mucho cuando eramos como compañeros, era que no cerraba. Eso para un lateral es imperdonable, que no te llegue a cerrar a las espaldas del centra. Y eso lo ha mejorado mucho. No me ha sorprendido para nada su evolución. Y es todo de Suazo, aquí no hay entrenadores ni nada”, planteó el exseleccionado nacional en ESPN.

En la misma línea, el ídolo del Palmeiras sostuvo que Suazo “entrena, es un tipo centrado. Cuando da declaraciones, nunca vende humo y nunca quiere ser más. Al contrario, es un jugador que está a la par de lo que representa ser capitán de Colo Colo”.

Suazo y Valdivia fueron compañeros en Colo Colo (AgenciaUNO)

Valdivia también comentó que “yo hablo muy seguido con él, me pone muy contento. Lo que sí, y se lo he dicho, es que tiene que mejorar mucho en lo físico. En el partido de Chile contra Ecuador, le tocaron dos aviones por su sector. Ahí lo vi incómodo, entró perdido. Y eso es lo que tiene que mejorar, por eso me gustaría que se fuera de Colo Colo”.

Cabe recordar que Gabriel Suazo finaliza su contrato con Colo Colo en diciembre. Por lo mismo su representante, Alan Silberman, ya se encuentra en conversaciones con la directiva de Blanco y Negro. Eso sí, al mismo tiempo, el agente maneja opciones para que el zurdo pueda emigrar.

Y si bien Suazo podría emigrar como agente libre, su idea es renovar para que su traspaso al extranjero deje réditos en las arcas de su club formador.