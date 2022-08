“Es una falta de respeto hacia mí”: el enojo de Mauricio Isla tras la polémica arbitral del Everton-UC

El empate 1-1 entre Everton y Universidad Católica del sábado en Sausalito estuvo marcado por el polémico cometido del árbitro Cristián Garay, quien en una de sus decisiones más discutidas anuló un gol de Matías Campos López por una presunta falta sobre Mauricio Isla.

En las repeticiones de la jugada se pudo apreciar que el delantero “Oro y Cielo” le da un leve empujón al “Huaso”, lo que para Garay fue una clara infracción. De hecho, ni siquiera se tomó el tiempo para revisar el VAR.

Ante ello, desde Viña del Mar expresaron su profunda molestia con la decisión de Garay e incluso manifestaron que la presencia de Isla en la jugada condicionó la decisión del árbitro.

“El gol que le anulan a Matías Campos López lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador de la UC no cobran infracción, lo hicieron solo porque Isla gritó. Si anulas un gol, anda al VAR, utiliza la herramienta”, reclamó Gustavo Dalsasso, gerente deportivo de Everton, en una entrevista con El Mercurio de Valparaíso.

Mauricio Isla (Photosport)

Y este martes, en conferencia de prensa, el propio Mauricio Isla tuvo la oportunidad de hacer sus descargos ante aquellas quemantes declaraciones del exarquero y actual dirigente “ruletero”.

“Yo voy a decir lo que sentí. Dentro del área no se puede tocar y yo sentí que me tocó y punto. El director (Dalsasso) también tiene bastante experiencia, jugó muchos años en el fútbol y no voy a responder más allá”, expresó el bicamepón de América con la Roja.

“No porque sea Mauricio Isla o porque esté en la Selección es que yo ande arbitrando. Es una falta de respeto hacia mí”, complementó.