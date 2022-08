Maripán y su gol no fueron suficiente para el Mónaco en la Champions League

⏰ | 58 Minutos



⚽ Gol do AS Mônaco! 🤦



🎯 Guillermo Maripán



🇳🇱 PSV 1⃣

🇫🇷 AS Mônaco 1⃣



📌 | Plays-Offs - UEFA Champions League 2022/23pic.twitter.com/RVwfZDbfBC