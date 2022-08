Alexis lanza dura crítica contra los hinchas chilenos en su presentación en Marsella: “Uno nunca es ídolo en su país”

Alexis Sánchez no ha tenido mucho descanso en las últimas horas. Un día después de arribar a Francia y ser recibido a lo rockstar por los hinchas en el aeropuerto, el delantero chileno superó este miércoles los exámenes médicos y firmó su contrato con el Olympique de Marsella.

Luego, vino la presentación oficial como flamante fichaje del cuadro galo en la sala de conferencia del Stade Vélodrome, en compañía del presidente del club, Pablo Longoria, quien le dio la bienvenida.

“Gracias por cumplir su palabra, esto es lo que queríamos para nuestro proyecto. Es un jugador grande, de un nivel grande y que encarna todo lo que necesitamos en este proyecto. Puede subir el nivel del equipo y cambiar la dimensión del equipo”, manifestó el timonel del OM.

En tanto, el tocopillano partió expresó: “Feliz por la bienvenida, me sorprendieron, aman este club y se ve una gran pasión. Estaba entrenando con el Inter y físicamente me siento bien, falta ajustar algunos detalles, tener más contacto con el balón, pero me siento bien físicamente”.

Sobre la decisión de elegir al Marsella, el goleador histórico de la Roja declaró que “jugar Champions es lindo para cualquier jugador, competir es lo mío, siempre gané títulos y venir acá es un reto personal, ganar un trofeo. Fui al Inter que hace 11 años que no ganaba y logró un título, es un reto personal. Un buen equipo, buen entrenador, la idea mía es lograr algo acá”.

“Es un desafío personal, jugué en Italia, España e Inglaterra. Lucien Agoumé, mi compañero en el Inter, me decía que Marsella era el número uno de Francia, que todos los chicos querían jugar acá y me llamó la atención. Ahí lo empecé a analizar y me dije por qué no. Era un reto y quiero ganar”, añadió.

En la misma línea, Sánchez sostuvo que “me han comentado que es un equipo de mucha historia, el más grande de Francia, el único que ha ganado la Champions y no gana un torneo hace 10 años, es un reto para mí poder ganar algo acá. Voy a un lugar porque quiero ganar. Mucho no sé de mis compañeros, espero conocerlos ahora que los veré todos los días”

Además, el formado en Cobreloa citó a su amigo Mauricio Isla, quien en la temporada 2015-2016 visitó la camiseta del Marsella. “Me comentó hace tiempo que estaba feliz acá, que le gustaba la ciudad y el equipo. He tenido un día full, lo único que quiero ahora es jugar”, dijo.

“Me siento muy querido por la gente del extranjero”

Sobre la espectacular bienvenida que le brindaron los hinchas, Alexis tuvo palabras de agradecimiento y aprovechó de lanzar una dura crítica contra los hinchas chilenos. “En todas las partes que he ido fuera de Chile siempre me han tratado bien... Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro”, tiró.

“Me siento muy querido por la gente del extranjero, son cosas lindas que llegan en el momento, llena de orgullo y cuesta dimensionarlo. La Liga francesa es intensa, de presión, con jugadores de calidad, algo que me trajo acá, me gusta el estilo, haber ganado 4-1 en el debut en algo muy lindo”, cerró.