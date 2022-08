Carlos Chandía: “Sergio Jadue me pidió perjudicar a Wanderers y Everton”

El exárbitro FIFA y actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, desclasificó el episodio que lo hizo dejar su cargo como jefe de árbitros de la ANFP en 2011, acusando que el presidente del fútbol chileno en aquel entonces, Sergio Jadue, le pidió perjudicar a Santiago Wanderers y Everton en el campeonato nacional .

En conversación con el programa La Tribuna, de Radio Inicia, Chandía aseguró que apenas Jadue le hizo aquella petición, decidió dar un paso al costado, cuestionándole la solicitud.. “Yo le pregunté a Jadue, ‘¿pero ellos no eran sus amigos?’ , refiriéndome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente del fútbol chileno”, relató el exárbtiro, para luego añadir que Jadue respondió “Eran amigos míos, pero ya no lo son”.

El excolegiado aseguró que los árbitros nunca supieron de esto y que incluso, en la fecha luego que ocurriera el incidente, se dieron resultados negativos contra “el Decano” y “los Ruleteros”.

“Curiosamente, Iquique le ganó a Wanderers, en Iquique, y Coquimbo empató con Everton, en Coquimbo. Entonces, Jadue llegó a la oficina y me dijo: ‘estuvimos casi bien’. ‘¿Qué casi bien?’, le dije yo. ‘No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió’”, relató.

Tiempo después, Jadue le dijo a Chandía que incorporaría otros instructores a su equipo porque “lo veía trabajando muy solo” , situación a la que se opuso tajantemente el ex juez FIFA, poniendo su cargo a disposición.

“Lo único que tenía claro, era que le había dicho a Harold (Mayne-Nicholls) que no quería seguir después de que perdió en la elección, y él me dijo que siguiera y que hiciera mi trabajo con profesionalismo , pero tratando de mantenerme dentro, para llevar bien el arbitraje y no tener problemas. Aguanté lo que aguanté nomás”, aseguró.

Revisa la entrevista completa a continuación: