Ex DT del Marsella siembra la duda: “No sé cómo vaya a encajar Alexis en un equipo muy físico como el de Tudor”

El año pasado, Jorge Sampaoli completó una notable temporada al mando del Olympique de Marsella. De hecho, firmó uno de los mejores arranques en la historia del club en las primeras ocho fechas de la Ligue 1, registro que comparten Marcelo Bielsa y Élie Baup, quienes consiguieron 19 puntos de 24 posibles -el casildense sumó 17-.

El exentrenador francés, campeón con el Burdeos en 1999, estuvo un año y medio en el cuadro marsellés, entre 2012 y 2013, y no dirigió nunca más desde su salida. Sin embargo, sigue atento la actualidad del equipo al que llega Alexis Sánchez, celebrando su arribo, aunque también manifestando sus dudas respecto al acople que pueda tener el chileno en un conjunto adiestrado ahora por el croata Igor Tudor.

¿Qué te parece Alexis para el Marsella? ¿Es un jugador a la pinta del equipo?

— Igor Tudor es el nuevo entrenador y él juega más con transiciones, trabajando el físico, no con mucha posesión de pelota, por eso no sé cómo se va a adaptar Sánchez. Con lo que quiere el técnico, no sé lo que vaya a pasar.

Más allá de eso, ¿qué te parece Alexis como jugador?

— Para mí es importante que un jugador de su talento, su técnica y su experiencia venga a un equipo como el Marsella, sobre todo pensando en la Liga de Campeones. Tiene mucho gol y pase, y se puede combinar bien con alguien como Dimitri Payet, que juega la pelota por el suelo. Esas combinaciones son las que faltaron el año pasado para hacer más goles.

Y quizá hacer una dupla de ataque con Arkadiusz Milik, que es más “9″ de área…

— Sí, aunque Milik en la temporada pasada no estuvo muy bien, no sé cómo va a jugar este año. Hay muchas interrogantes al respecto, no sólo por él, sino por los demás jugadores que tiene a disposición el míster.

La hinchada del Marsella es la más popular allá, ¿está contenta con Alexis?

— Sí, todos los grandes jugadores son muy bienvenidos acá. Para la afición es muy importante, totalmente.

¿Es posible hacerle la pelea al PSG?

— Si el Marsella queda segundo, está bien. El París Saint-Germain tiene una plantilla muy grande y ahora Lionel Messi está muy bien con el nuevo entrenador, que lo deja libre en un sistema 3-5-2. Estando el PSG, ser primero es muy difícil. Marsella, Lyon y Mónaco pelean por la segunda plaza.

El Marsella ha contratado prácticamente una oncena nueva, ¿se viene una revolución?

— Una revolución no, pero con el nuevo míster y su staff, todo cambia. Yo pienso que ahora que Jorge Sampaoli no está aquí, es una sensible pérdida, me gustó mucho su trabajo el año pasado. Tudor viene de Italia y si quiere trabajar como lo hacía allá, no sé lo que vaya a pasar. Por el momento, la preparación ha sido muy difícil para los jugadores, no están con la misma decisión que había con Sampaoli.

Alexis ha tenido muchas lesiones y ya tiene 33 años, ¿este juego físico de Tudor puede ser un problema?

— No sé cómo está Alexis físicamente, pero es posible que sea una preocupación. Con Tudor todo es muy físico, hay muchas transiciones, así que no sé cómo vaya a encajar un jugador de mucha posesión, técnica y elaboración de juego, si va a coincidir con un ataque más seco.