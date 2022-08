“La persona más importante en mi carrera”: el cariñoso mensaje de Arturo Vidal a Fernando Felicevich

Arturo Vidal publicó en sus redes sociales un cariñoso mensaje dedicado a su representante, el empresario Fernando Felicevich, a quien calificó como “la persona más importante” de su exitosa carrera en el fútbol.

“Hoy 11-08-2022, quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera, el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llegó sin saber que pasaría en el futuro conmigo”, partió escribiendo el “King” en una publicación en su cuenta en Instagram.

“Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas, cuando estuve solo siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias hermano, te quiero… Fernando te quiero”, agregó.

Vidal acompañó este texto con una fotografía en la que aparece junto a Felicevich, además de Erick Pulgar, quien recientemente fichó por el Flamengo y quien también es representado por el poderoso agente argentino.