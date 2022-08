Borghi lanza una bomba sobre el futuro de Isla en la Roja: “Es una decisión casi tomada”

Claudio Borghi, exentrenador de la Roja y actual comentarista de TNT Sports, lanzó una bomba respecto al futuro de Mauricio Isla en la selección chilena.

Durante la edición de ayer jueves de “Todos Somos Técnicos”, el “Bichi” contó que el “Huaso” habría decidido poner fina su extensa etapa en la Roja.

“Estamos estudiando piano con un amigo y me comentó que quizás Isla no vaya más a la selección. Que es una decisión casi tomada y no estaría. Está pensando la posibilidad”, dijo Borghi.

En la misma línea, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 sostuvo que “lo que te agota son los traslados, ahora está en Chile, pero quizás llega a una edad donde dice ‘no estoy dispuesto a los sacrificios que requiere la selección nacional’”.

Cabe recordar que Mauricio Isla fue incluido en la nómina de la Roja para la gira por Asia, sin embargo el experimentado lateral decidió bajarse por motivos personales.

En aquella ocasión, a través de sus redes sociales, el oriundo de Buin manifestó que “llegó la hora de los jóvenes”. Por lo mismo, el “Huaso” no ha trabajado bajo las órdenes de Eduardo Berizzo en la Roja.