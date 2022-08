La dura acusación de Alfredo Stöhwing: “Pareciera que quieren que tengamos problemas financieros”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, lanzó una dura acusación respecto a la realidad financiera que enfrenta Colo Colo, debido a las restricciones de aforos y el avance en el Congreso de la ley que busca prohibir las relaciones comerciales de entidades deportivas con casas de apuestas.

Justamente sobre el tema de las casas de apuestas, el mandamás de Blanco y Negro estableció que “hay que abordarlo con seriedad, en el sentido de que todos sabemos que el financiamiento de los clubes es difícil y los sponsors son una de las áreas importantes”.

“Las casas de apuestas están muy interesadas en financiar el fútbol, tienen una participación bastante importante en varias ligas. Por supuesto que si se necesitan regularizaciones, hay que hacerlas. Ellos me han dicho que vienen solicitando hace muchos años que se les regule. No son ilegales, es una actividad legítima. Sí deben pagar los tributos que corresponda y hay que hacerlo lo antes posible para que sea lo más serio y transparente. El tema es que no se puede perjudicar a los clubes”, argumentó Stöhwing en entrevista con El Mercurio.

En la misma línea, el timonel de la concesionaria que administra a Colo Colo sostuvo que “pronto entrará en vigencia que las empresas de bebidas alcohólicas no podrán seguir auspiciando a los equipos. Y nosotros tenemos a Pilsen del Sur, que nos dejará por esa prohibición. Nos van acorralando y más encima nos tienen con el aforo limitado. No sé cómo pretenden que un club de fútbol se financie, si no tiene recaudación ni acceso a sponsors. Si las casas de apuesta quieren colaborar con el financiamiento del fútbol, hay que regularlas, pero no criminalizarlas”.

Alfredo Stöhwing (Colo Colo)

Por lo mismo, ante la ley que pretende prohibir las relaciones entre clubes y casas de apuestas, Stöhwing manifestó que “mi postura es otra; es hacerla una actividad regulada, con todos los aspectos de la ley. Que tributen. Que sea una actividad legítima. Las casas de apuestas no van a dejar de existir, ¿por qué no permitirles que colaboren en el desarrollo del fútbol?”

En dicho marco, el presidente de Blanco y Negro puso sobre la mesa el contrato que Colo Colo firmó con Coolbet, para que dicha casa de apuestas se transforme en el principal auspiciador del “Cacique” a partir de la temporada 2023. “Es el contrato más grande que ha firmado Colo Colo en su historia: tres millones de dólares por año. Eso muestra lo importante que es, entonces sería un golpe para nosotros y varios equipos chilenos. Hago estos llamados que no son simpáticos, pero es mi obligación. Con aforos limitados y sin sponsors pareciera que quieren que tengamos problemas financieros, nos están acogotando por todas partes”, declaró.