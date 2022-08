Johnny Herrera contó detalles de su encuentro con Aníbal Ortiz: “Lo dejé invitado a mi casa, cuando se mejore que venga a jugar con mi hijo”

Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos en la historia de Universidad de Chile, tuvo un noble gesto al visitar en el hospital Carlos Van Buren de Viña del Mar a Aníbal Ortiz, arquero de la Sub 12 de la U que sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 31 de julio, tras el Superclásico que se jugó en Talca.

En dicho encuentro, en el que pudieron conversar de distintos temas, a “Samurái” le sorprendió el buen humor que exhibió Aníbal, pese a la gravedad de lo que ha enfrentado durante las últimas semanas.

“Cuando me enteré de lo que le había pasado, le mandé mi número al papá. Lo quise ir a ver antes, pero como todavía no había recuperado la conciencia, no se podía”, partió explicando al respecto el actual rostro de TNT Sports, en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Lo pasamos muy bien en verdad. Aníbal es un chico con mucho humor y el papá también es muy aperrado, ha estado siempre ahí con él. Aníbal me conocía bien, había seguido mi carrera, bullanguero fanático como yo. De verdad que fue un grato momento, entretenido. Creo que va a salir adelante porque tiene harta fuerza y ganas de jugar al fútbol”, agregó.

Justamente sobre el buen ánimo de Aníbal, el excapitán azul declaró que “me sorprendió que se riera harto para lo que le pasó, para el impacto que tuvo con el accidente, pero está súper bien. Estoy seguro que va a evolucionar bien. Ojalá pueda volver a jugar al fútbol, que es lo que más quiere”.

En la misma línea, Herrera detalló que “hablamos de la vida, de la U, me contó que estaba emprendiendo en Instagram para no aburrirse. Simplemente hay que apoyarlo, apañarlo en este momento súper difícil. Uno pasó por momentos difíciles cuando chico, se pone en su lugar y trata con pequeños gestos de que pase un rato agradable”.

Además, el exarquero contó que “lo dejé invitado a mi casa. Él vive en Quillota y yo estoy en Reñaca, vivimos relativamente cerca, así que cuando se mejore que venga a jugar con mi hijo”.