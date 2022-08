Johnny Herrera vuelve a lanzarse contra Azul Azul: “Creen que el hincha de la U es hueón”

Tal como ha ocurrido en varias ocasiones desde que Sartor tomó el control de Azul Azul, Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos de Universidad de Chile, emitió duras críticas contra la concesionaria que actualmente preside Michael Clark.

En la edición de ayer martes de “Todos Somos Técnicos”, el exarquero reprochó unas declaraciones que había dado Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, al destacar la buena irrupción de jugadores jóvenes en el primer equipo de la U.

“Con las últimas explicaciones que escuché, la verdad, me dieron deseos de darme con un palo en la cabeza. Lo de Lucas Assadi y de Darío Osorio es producto del buen trabajo de cadetes de la U ¿De qué trabajo de cadetes me hablan? A veces creen que el hincha de la U es gil, es hueón. De verdad, quieren salir con pequeños dulcecitos”, manifestó “Samurái”.

“Esos dos cabros son talentos innatos del fútbol, que aparecen cada 10 ó 20 años. Tienen un talento innato, por eso juegan solos. Tratan de hacer algo solos. Lo colectivo lo enseñan en cadetes. Los cabros de atrás ni hablar cómo defienden. Qué digan ese tipo de estupideces, para que la gente los congracie es absurdo”, agregó.

Herrera y Felicevich

Por otro lado, Johnny Herrera habló sobre los rumores acerca de quiénes son los propietarios de Azul Azul. En ese contexto, el actual rostro de TNT Sports dijo no tener problemas si es que el empresario Fernando Felicevich tuviera acciones de la concesionaria que administra a la U.

“Yo no tengo problemas, o cualquier hincha de la U no tiene problemas, por ejemplo, hasta de que llegue Felicevich a la U. Te lo juro por mi vida, porque el tipo va a traer a (Alexis) Sánchez o va traer a (Mauricio) Isla. Si va a venir a lucrar, a traer cabros, de no sé, sin desmerecer a nadie, del equipo de mi pueblo, Malleco, para potenciarlos, para valorizarlos más y venderlos al doble, ahí está cagando al club”, estableció.