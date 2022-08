Cobresal y Universidad de Chile no se sacaron ventajas en la Copa Chile

Universidad de Chile y Cobresal no se sacaron ventajas en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile.

Azules y Mineros empataron por la cuenta mínima en un duelo donde el dominio del balón fue de los locales, pero que no lograron profundizar ante un duro medio campo visitante.

Los minutos iniciales del encuentro contaron con un cuadro local como protagonista. El conjunto dirigido por Gustavo Huerta salió con todo desde el arranque, asediando el arco de Cristóbal Campos.

En este tramo llegó la jugada más clara del partido, tras una diagonal de Juan Carlos Gaete que culminó con un remate que dio en el palo.

Pasada la media hora de juego el partido bajó mucho su intensidad, si bien Cobresal contaba con el dominio del balón, no era capaz de traducir esto en situaciones de peligro, ya que el medio campo no podía conectar con sus delanteros. Por su parte, las pocas insinuaciones de la U llegaban mediante pelotazos largos, que no lograban inquietar a los locales.

Ya para el final del primer tiempo, llegaría la apertura de la cuenta, tras una recuperación en la salida, Junior Fernándes avanzó por la banda para luego enviar un centro al área. Si bien el balón parecía controlado, Iván Villalba intentó bajar el balón para el arquero Leandro Requena, pero en vez de esto lo envió en contra de su propia portería, decretando el 1-0 para Universidad de Chile en 41 minutos de juego.

En la segunda mitad los Azules insinuaron en los primeros minutos, pero rápidamente Cobresal recuperó el dominio del juego, que se traduciría en gol en el minuto 66 de encuentro. Gastón Lezcano ejecutó un tiro de esquina, Alejandro Camargo pivoteó y el balón le quedó en el segundo palo a Cecilio Waterman, quien puso el 1-1

Tras el empate, Universidad de Chile pobló el medio campo, cortando los circuitos de Cobresal, frustrando los avances del elenco local en búsqueda del empate. Si bien la visita tuvo un par de ocasiones sobre el cierre, la igualdad por la cuenta mínima fue el resultado definitivo.

De esta forma, Azules y Mineros dejaron la llave abierta de cara al duelo de vuelta por los octavos de final de Copa Chile, el cual se disputará este lunes 22 de agosto desde las 18:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.