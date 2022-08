Lluvia, la luchadora que estrana OnlyFans y promete consentir a sus admiradores

Es una realidad que cada vez más figuras públicas están entrando al mundo de OnlyFans, con la finalidad de estar más cerca de sus seguidores y generar efectivo con su contenido privada.

Los atletas y exdeportistas que han optado por abrir su cuenta en la aplicación, que se caracteriza por cobrar membresías a los seguidores para poder apreciar el contenido de sus usuarios favoritos.

Ahora, una de las estrellas que llamó la atención al compartir sus mejores imágenes y videos en OnlyFans es la luchadora “Lluvia”.

Además de ser una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la peleadora se distingue por ser una de las más bellas y atractivas del cuadrilátero mexicano.

De hecho, “Lluvia” también es conocida como “La Pequeña Tentación” por su grupo de seguidores que poco a poco se hace más grande.

De esta forma, la luchadora sigue los pasos de su colega “Mystique”, quien también decidió abrir una cuenta de OnlyFans para consentir a sus fieles admiradores con contenido exclusivo.

Fue la propia peleadora, quien es hija de “Sangre Chicana” y esposa del también gladiador “Último Guerrero”, quien hizo el anuncio en sus redes sociales del lanzamiento de su cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

“Nunca me he quedado con las ganas de hacer algo y cómo ya no hice más calendarios, decidí abrir mi cuenta OF”, escribió la Campeona Nacional de parejas del CMLL en su cuenta oficial de Twitter.

La enmascarada reveló que los internautas que la sigan en su nuevo proyecto, van a poder apreciar las mejores imágenes y videos de su entrenamiento de lucha, pesas y, sobre todo, tendrán la oportunidad de chatear con ella.

La también hermana de “La Hiedra”, presume entre sus logros haberle quitado la máscara a “La Magnífica”, en 2009, ademá de que ostenta el cinturón de parejas junto a “La Jarochita”.