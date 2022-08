Sergio Vargas vuelve a la carga con dura acusación: “En mi período en la U, no todos querían que el equipo ganara”

Sergio Vargas, histórico de Universidad de Chile y quien entre 2019 y 2021 estuvo a cargo de la gerencia deportiva de Azul Azul -junto a Rodrigo Goldberg-, volvió a emitir quemantes declaraciones respecto al manejo dirigencial en la U.

Al recordar su etapa trabajando para la concesionaria, “Superman” lanzó un duro dardo durante una entrevista con DirecTV. “En mi período en la U, no todos querían que el equipo ganara. La intención era clara, sí a la U le iba bien seguramente Carlos Heller no vendía”, manifestó.

Más allá de aquello, el exarquero también criticó lo que actualmente ocurre en Universidad de Chile. “Irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es”, expresó.

En la misma línea, Vargas reprobó la contratación de Mauricio Etcheverry como asesor de Azul Azul e hizo un llamado a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, a tomar cartas en el asunto.

“Mauricio Etcheverry como asesor no es una buena decisión. Todo lo que no esté claro sobre la propiedad del club debería preocupar más a la Universidad de Chile, daña la imagen de la Universidad. La rectora no puede desentenderse de esta situación”, estableció.

Por último, el excapitán azul también tuvo palabras en específico sobre el presente futbolístico de la U. “Lamentablemente el equipo no ha rendido. Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados”, declaró.