Guarello ante inminente salida de Cagigao: “No se hace cargo de su fracaso”

La salida de Francis Cagigao como director deportivo nacional se acerca a pasos agigantados y uno de sus mayores críticos, Juan Cristóbal Guarello, no se quedó callado. En entrevista con El Ágora, el periodista señaló que “se quedó solo, es caro, un verdadero lujo asiático para un fútbol con problemas económicos… Además, su autoritarismo lo hizo romper lazos con los jefes de prensa de la ANFP y gente de Juan Pinto Durán”.

En conversación con el periodista Marco Sotomayor, el excomentarista de radio ADN agregó que el español “no resultó, porque fue cero aporte: ¿Qué ha hecho? Un plan de selecciones random, que hasta se puede bajar por internet; recordemos qué nivel de técnico propuso (Lasarte); se arrogó falsamente la traída de Ben Brereton”.

No son las únicas falsedades, según Juan Cristóbal Guarello. “Aseguró que, cuando llegó, no había material con antecedentes del trabajo de los procesos anteriores ni mediciones de los jugadores, lo cual es falso. Una persona de Pinto Durán (que no quiere hacer público su nombre, pues teme ser despedido) me dijo que hay un servidor con todos los datos disponibles, al cual evidentemente tiene acceso Cagigao. Ese trabajo lo realizó un profesional de apellido Campos, creo, que había hecho lo mismo en la U de Beccacece”, prosigue.

“Cagigao no se hace cargo de su fracaso”, cierra Guarello, quien cree que el cargo no debe ser llenado: “Recomendaría que no. En este instante no hay dinero en la ANFP y, pienso, Berizzo debería tomar el control de todo, bien alineado, obvio, con el resto de los técnicos de las diferentes selecciones”.